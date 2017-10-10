Эрдоган хочет вернуть Крым. Вот только кому?

Президент Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма. Об этом он сказал на совместном брифинге с Порошенко по итогам прошедших в Киеве переговоров: "Я еще раз заверил Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", — добавил он.

А мы, кажется, собираемся строить туркам атомную электростанцию?

Нет, туркам атомная электростанция нужна, спору нет. А что ж они не просят об этом американцев? Или французов, с которыми у Анкары экономические и политические связи давние и прочные?

Или обратились бы к своим новым друзьям в Киеве - тем вполне по силам возвести в Турции реактор чернобыльского типа...

И вообще, зачем туркам мирный атом? Оно ведь как бывает - сначала атом мирный, а потом не очень. Как в Пакистане или Индии, Японии и Израиле.

Нам-то, повторю, зачем, чтоб у турок был ядерный реактор? Может им заодно и космодром построить? И тяжелых ракет побольше, космос осваивать?

У нас у самих открытым является вопрос строительства атомной электростанции на Таманском полуострове, для энергоснабжения Крыма и Кубани. Энергодефицит, понимаешь... Денег лишних нет, ядерного топлива лишнего - тоже. Чего разбрасываться-то?

Кстати, и вопрос вековой давности о принадлежности Проливов тоже является вполне дискуссионным...

Анатолий Баранов