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Московский листок

Ну вот и обозначились масштабы реновации - в 5 раз меньше брежневских

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 2

москва реновация
Ну вот и обозначились масштабы реновации - в 5 раз меньше брежневских

В течение первых пяти лет реализации программы реновации в новые квартиры переедут порядка 120 тысяч москвичей, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин: «Всего городские власти подобрали 210 стартовых площадок во всех округах города. Это позволит переселить ориентировочно 568 домов, в которых расположено 47 196 квартир площадью более 2 миллионов квадратных метров».

И это все, о чем так долго и эмоционально говорил весь столичный город, время от времени перенося дискуссию и за пределы Москвы?

В настоящее время в списке домов, попавших под программу реновации, значатся 5177 зданий. То есть примерно в 10 раз больше, чем обозначено градостроительным департаментом на первую пятилетку реновации.

То есть темпы взяты такие, что завершить программу получится только через полвека! То есть некоторые детишки, которые сейчас собираются в первый раз в первый класс, смогут переселиться в новые квартиры лишь к пенсии. А те, кто достиг к настоящему времени зрелого возраста, учитывая среднюю продолжительность жизни в России, плодов реновации не увидят никак. 

Интересно, и ради чего все эти активные гражданки пенсионного и предпенсионного возраста в последнее время так сердито голосили на митингах и прочих сходках?

Достаточно было просто обождать, чтоб убедиться - власти сами утонут в собственных нереализуемых прожектах.

Вспомним хотя бы недавно возбуждавшие умы беспрецедентное расширение Москы до пределов Калужской области, "Новую Москву". А чем все закончилось?

Для меня - ничем, как ездил, так и езжу в "Новую Москву" по грибы. А как иначе-то? В "старой" Москве проживает порядка 12,5 миллионов человек, Население "Новой Москвы" - меньше 350 тысяч. Легко подсчитать, что для того, чтобы приращенные территории хоть как-то сравнялись по плотности населения со старыми, при приросте как сейчас, то есть 130 тысяч за 5 лет, потребуется всего-навсего 750 лет. При этом, откуда возьмутся "новые москвичи" при существующем сегодня в РФ отрицательном приросте населения, не сообщается.

Собянин признал, что "Новая Москва" достигнет "старой" всего за 750 лет

А теперь посмотрим на "рекордную" реновацию - 120 тысяч переселенных за 5 лет. 

Сейчас численность населения Москвы 12 380 тысяч человек. В 1991 году, последнем году Советской власти было 9 миллионов. То есть за четверть века прибавилось 3 миллиона, аккурат по те же 120 тысяч, но каждый год. А в пятилетку по 600 тысяч прибавлялось, несмотря на довольно тяжелый период истории.

А теперь посмотрим, как росло население Москвы в эпоху первых пятилеток.

Первая пятилетка (1928—1932) - выросло примерно на 700 тысяч человек.

Вторая пятилетка (1933—1937) - выросло на 650 тысяч человек.

Как видим, темпы роста, несмотря на тяжелое, прямо скажем, время и отсутствие новых технологий, более значительные, чем ожидается в грядущий период реновации. А как было в "застойные", брежневские годы?

Девятая пятилетка (1971—1975) - примерно 850 тысяч прибавила Москва.

Десятая пятилетка (1976—1980) - всего 200 тысяч, но мы помним, что город искусственно "поджимали", ограничивали его рост.

Одиннадцатая пятилетка (1981—1985) - тут Брежнев уже умер, но город все равно вырос на 650 тысяч. 

Ну и в чем же уникальность реновации, ее беспрецедентность в плане развития Москвы? Да ни в чем, название просто красивое придумали - реновация. А так всегда обветшавшее жилье сносили, а на его месте строили более массивное что-то, более вместительное. 

У нас об этом уже писали: "Пожалуй, настоящей реновацией можно назвать не то, что обрело статус нынешнего закона, а самое масштабное за всю историю нашей страны массовое послевоенное жилищное строительство. Именно это настоящая реновация, когда людей совершенно бесплатно переселяли из наспех построенных после Великой Отчественной войны бараков в "хрущевки" и "брежневки".

Жилой район и как в нем жить? 

Ну вот и вывод - обождали чуток, осмотрелись: болтовни много, а на деле что всегда. Даже скромнее, раз в пять по мастабам поменьше, чем даже в годы брежневского якобы "застоя".

Да, собственно, в соответствии с масштабами личностей и их достижения...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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Уря!
Санек написал 10.10.2017 10:03
Да хера вы с этой масквой? Зарасти она говном! Там уже чурок больше, чем всех остальных. Отдайте ее Таджикистану и дело с концом!
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если бы не перекладывали по пять раз плитку и бордюры,
а все деньги на это тратили на ремонт зданий написал 10.10.2017 09:33
и строительство новых,то всех нуждающихся в новом жилье переселили бы за 10 лет.
Но на идиотскую плитку и благоустройство,никому не нужное,тратят весь бюджет!Да и потом,строителей нет квалифицированных,чтоб строить высококлассные современные здания. И материалов тоже нет-99,9999999% материалов-подделка нижайшего качества,опасные для здоровья .
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