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Московский листок

Центробанк уговаривал крупные компании вернуть деньги банку "Открытие"

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 1

Центробанк уговаривал крупные компании вернуть деньги банку "Открытие"

Зампред Центробанка Василий Поздышев и замруководителя временной администрации банка «ФК Открытие» Анна Орленко лично обращались к клиентам кредитной организации с просьбой вернуть или не забирать деньги, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

"Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам "Открытия" вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) встреч в ЦБ", - подтвердил изданию представитель ЦБ. По его словам, это делалось с целью разъяснения нового статуса банка и механизма финансового оздоровления, а также уточнения, что бесперебойность его деятельности гарантирована ЦБ.

Отмечается, что принимаемые ЦБ меры, принесли положительные результаты. "В сегменте юрлиц нам удалось более чем в три раза замедлить отток. Это произошло как за счет восстановления сотрудничества с действующими клиентами, так и за счет возврата ушедших", - сообщил управляющий директор "ФК Открытие" Александр Дмитриев.

Между тем, опрошенные изданием эксперты назвали действия руководителей ЦБ похожими на нарушение конкуренции. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Алексашенко, даже если сотрудники ЦБ не делают коммерческих предложений, а проводят разъяснительную работу, то они все равно "оказываются в роли агентов банка".

Такого же мнения придерживается партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. "Действия руководителей ЦБ также вызывают вопросы с точки зрения закона о защите конкуренции: получается, что регулятор продвигает интересы одного из участников рынка", - сказал он. Напомним, процедура санации крупнейшего российского частного банка «Открытие» началась конце августа, тогда банк перешел под управление ЦБ. По словам первого заместителя комитета по экономической политике Валерия Гартунга, на санацию этой кредитной организации регулятор выделил порядка триллиона рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Бинбанк, Открытие и Югра - частные банки
корнхолио написал 10.10.2017 10:07
на "спасение" которых ЦБ угрохало более трех триллионов госуданственных (то есть наших с вами) рублей! Накуя?
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