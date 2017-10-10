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Московский листок

Скончался Аллан Чумак

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 2

Скончался Аллан Чумак

В Москве на 83-м году жизни в Москве умер целитель и экстрасенс Аллан Чумак, сообщил в фейсбуке журналист Дмитрий Гордон. "Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!", - сообщил он.

В конце 80-х годов на "целительные" сеансы по ТВ Алана Чумака собиралась вся страна. Ставили перед телевизором банки с водой, крема, садились сами – и начинался сеанс «заряжения» и «оздоровления». После сеанса пили чай с заряженной водой, втирали заряженные кремы в места боли и развешивали фотографии чудотворца. Позже подобная деятельность на телевидении была запрещена. Чумак является автором нескольких книг. В 2000 году пытался стать депутатом Государственной Думы от Самарской области, однако набрал немногим более 3% голосов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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минимально максимален или максимально минимален...
Ченко написал 10.10.2017 10:10
" ...на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак... " - н-да, пожил он неплохо...
"Минимально максимален или максимально минимален..." - срок жизни Владимировича...
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Уря!
Санек написал 10.10.2017 10:10
Вот это Чувак отчебучил!
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