Прокуратура обнаружила экстремизм в "Незнайке на Луне"

Администратора краснодарского паблика "Радикальные мечтатели" в соцсети "ВКонтакте" Михаила Малахова вызвали на допрос в прокуратуру из-за записи в которой он процитировал отрывок детской книги Николая Носова "Незнайки на Луне", сообщает «Открытая Россия».

Пост был опубликован в группе 28 марта 2017 года. Он содержит текст из 31 главы книги "Незнайка на Луне".

В прокуратуре рассказали, что Михаила Малахова вызывают, потому что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить этот пост: возможно, он разжигает ненависть к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).

"Когда я это услышал, я был обескуражен и переспросил: "Вы хотите получить объяснения по отрывку из "Незнайки"? Он разжигает ненависть к полицейским? Вы серьезно?" На что следователь мне сухо ответил: "В этом разберется лингвистическая экспертиза" рассказал Малахов.

По его словам, сотрудник прокуратуры интересовался тем, где он фактически проживает. Михаил отказался сообщать ему эту информацию. Собеседника это не смутило: он сказал, что прокуратура сможет узнать адрес и без его помощи, если будет такая необходимость. Михаил ответил, что в ближайшие дни пообщаться с сотрудниками прокуратуры он не сможет, и пообещал, что зайдет к ним на неделе. "Я пока даже не знаю, собираюсь ли идти в прокуратуру, но без адвоката как-то не хочется", — сказал он.