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Московский листок

Прокуратура обнаружила экстремизм в "Незнайке на Луне"

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 5

Прокуратура обнаружила экстремизм в "Незнайке на Луне"

Администратора краснодарского паблика "Радикальные мечтатели" в соцсети "ВКонтакте" Михаила Малахова вызвали на допрос в прокуратуру из-за записи в которой он процитировал отрывок детской книги Николая Носова "Незнайки на Луне", сообщает «Открытая Россия».

Пост был опубликован в группе 28 марта 2017 года. Он содержит текст из 31 главы книги "Незнайка на Луне".

В прокуратуре рассказали, что Михаила Малахова вызывают, потому что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить этот пост: возможно, он разжигает ненависть к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).

"Когда я это услышал, я был обескуражен и переспросил: "Вы хотите получить объяснения по отрывку из "Незнайки"? Он разжигает ненависть к полицейским? Вы серьезно?" На что следователь мне сухо ответил: "В этом разберется лингвистическая экспертиза" рассказал Малахов.

По его словам, сотрудник прокуратуры интересовался тем, где он фактически проживает. Михаил отказался сообщать ему эту информацию. Собеседника это не смутило: он сказал, что прокуратура сможет узнать адрес и без его помощи, если будет такая необходимость. Михаил ответил, что в ближайшие дни пообщаться с сотрудниками прокуратуры он не сможет, и пообещал, что зайдет к ним на неделе. "Я пока даже не знаю, собираюсь ли идти в прокуратуру, но без адвоката как-то не хочется", — сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
La Terrible написал 10.10.2017 11:35
"Незнайка на Луне" - суперкнижка! Читаешь сейчас и просто диву даешься, как Н. Носов сумел задолго до контрреволюции так точно описать все, что происходит в России. Один к одному! Вот что значит - ТАЛАНТИЩЕ! Эта книжка была с прицелом на будущее, как и фантастические романы И. Ефремова.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 10.10.2017 11:34
<<Там в "Незнайке" еще есть глава про остров дураков - ваще подрывная глава, подрывает все современные основы. Почему ее еще не проверили на экстремизм?>>
====
Попробуйте в архивах найти хоть одну запись Советской телепередачи "Человек и закон"... Это очень экстремистская передача, потому что там в течении передачи часто произносили примерно такую фразу: "расхитители социалистической (народной) собственности должны понести строгое наказание..."
.
Сегодня это очень экстремистская мысль и вся Советская телепередача...
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(без названия)
фыва-23 написал 10.10.2017 11:32
Интересно как его вызвали на допрос, не зная где он проживает. Ведь вызвать могут только по повестке под личную роспись.
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в "Незнайке" еще есть глава про остров дураков
уроды написал 10.10.2017 11:15
Вот почему они так ненавидят "совок" - там писали такие книжки. Их надо запретить или убрать с полок библиотек, как произведения Маркса и Ленина.
Там в "Незнайке" еще есть глава про остров дураков - ваще подрывная глава, подрывает все современные основы. Почему ее еще не проверили на экстремизм?
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 10.10.2017 11:13
Маразм путиноидов крепчает... это агония фашистского режима.
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