Прокуратура обнаружила экстремизм в "Незнайке на Луне"

Администратора краснодарского паблика "Радикальные мечтатели" в соцсети "ВКонтакте" Михаила Малахова вызвали на допрос в прокуратуру из-за записи в которой он процитировал отрывок детской книги Николая Носова "Незнайки на Луне", сообщает «Открытая Россия».
Пост был опубликован в группе 28 марта 2017 года. Он содержит текст из 31 главы книги "Незнайка на Луне".
В прокуратуре рассказали, что Михаила Малахова вызывают, потому что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить этот пост: возможно, он разжигает ненависть к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).
"Когда я это услышал, я был обескуражен и переспросил: "Вы хотите получить объяснения по отрывку из "Незнайки"? Он разжигает ненависть к полицейским? Вы серьезно?" На что следователь мне сухо ответил: "В этом разберется лингвистическая экспертиза" рассказал Малахов.
По его словам, сотрудник прокуратуры интересовался тем, где он фактически проживает. Михаил отказался сообщать ему эту информацию. Собеседника это не смутило: он сказал, что прокуратура сможет узнать адрес и без его помощи, если будет такая необходимость. Михаил ответил, что в ближайшие дни пообщаться с сотрудниками прокуратуры он не сможет, и пообещал, что зайдет к ним на неделе. "Я пока даже не знаю, собираюсь ли идти в прокуратуру, но без адвоката как-то не хочется", — сказал он.
|
|
La Terrible написал 10.10.2017 11:35
Василий(4) написал 10.10.2017 11:34
====
Попробуйте в архивах найти хоть одну запись Советской телепередачи "Человек и закон"... Это очень экстремистская передача, потому что там в течении передачи часто произносили примерно такую фразу: "расхитители социалистической (народной) собственности должны понести строгое наказание..."
.
Сегодня это очень экстремистская мысль и вся Советская телепередача...
фыва-23 написал 10.10.2017 11:32
уроды написал 10.10.2017 11:15
Там в "Незнайке" еще есть глава про остров дураков - ваще подрывная глава, подрывает все современные основы. Почему ее еще не проверили на экстремизм?
Василий(4) написал 10.10.2017 11:13