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Московский листок

В Сирии разбился российский Су-24, два пилота погибли

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 1

В Сирии разбился российский Су-24, два пилота погибли

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

Инцидент произошел 10 октября. Самолет при совершении разгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться и погиб.

На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Война как коммерческое предприятие (а такими войны стали примерно два века назад) рентабельна только
в том случае,если утилизация вооружения не отстает написал 10.10.2017 11:31
от темпов его производства. Иначе даже не окупится его доставка к ТВД.
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