ЦБ пообещал закрыть торгующие криптовалютой сайты

Банк России считает необходимым ограничить работу внешних сайтов, на которых продается криптовалюта, заявил зампредседателя ЦБ Сергей Швецов на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

По его словам, криптовалюта является активом, имеющим "признаки финансовой пирамиды". "Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткойна последние два года", - заявил Швецов.

"Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, т. е. признаки финансовой пирамиды", - цитирует Швецова «Интерфакс».