Реновация обойдется столичному бюджету в 400 млрд рублей

На реализацию программы реновации в Москве в 2017–2020 годах выделено около 400 млрд рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За 4 года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 млрд рублей, эта колоссальная сумма", - цитирует столичного градоначальника РИА «Новости».

По его словам, выделенные средства позволят правительству города обеспечить "все гарантии", которые были обещаны москвичам.

Напомним, в конце сентября правительство Москвы утвердило первые 210 площадок в 75 районах для переселения по программе реновации. На них планируется построить дома общей площадью 3,4 миллиона квадратных метров. В период с 2017-2019 год власти города намерены застроить 59 площадок в девяти округах, с 2020-2021 год — 151 площадку.