Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Реновация обойдется столичному бюджету в 400 млрд рублей

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 2

Реновация обойдется столичному бюджету в 400 млрд рублей

На реализацию программы реновации в Москве в 2017–2020 годах выделено около 400 млрд рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За 4 года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 млрд рублей, эта колоссальная сумма", - цитирует столичного градоначальника РИА «Новости».

По его словам, выделенные средства позволят правительству города обеспечить "все гарантии", которые были обещаны москвичам.

Напомним, в конце сентября правительство Москвы утвердило первые 210 площадок в 75 районах для переселения по программе реновации. На них планируется построить дома общей площадью 3,4 миллиона квадратных метров. В период с 2017-2019 год власти города намерены застроить 59 площадок в девяти округах, с 2020-2021 год — 151 площадку.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: какой мегараспил намечается....
сейчас бешеными темпами меняют газоны написал 10.10.2017 14:34
плодсвечивают все деревья,идиотизм оленя просто феноменальный.
А эти 600 парков каждый в миллиарды,теперь их постоянно как подорванные благоустраивают безумные толпы собянинских гастербаев
Ответить
какой мегараспил намечается....
nakhusha написал 10.10.2017 13:44
очевидно собянинским людишкам надоело асфальт раз в полгода перекладывать и бордюры каждый год менять... решили к вопросу подойти серьезно
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
08.10.2017
Откуда русские взялись
Откуда русские взялись
10.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реновация обойдется столичному бюджету в 400 млрд рублей (2)
ЦБ пообещал закрыть торгующие криптовалютой сайты (1)
Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области (1)
В Сирии разбился российский Су-24, два пилота погибли (3)
Прокуратура обнаружила экстремизм в "Незнайке на Луне" (17)
Скончался Аллан Чумак (9)
Центробанк уговаривал крупные компании вернуть деньги банку "Открытие" (2)
Ну вот и обозначились масштабы реновации - в 5 раз меньше брежневских (6)
Новый наезд детозащитников на рабочего активиста (4)
Эрдоган хочет вернуть Крым. Вот только кому? (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oчереднoе пoзoрище oт думских зюганoидoв
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Чумак умер, тот что воду заряжал
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Зашевелились соседи Украины
Дарья Митина Дарья Митина: :)))))))))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss