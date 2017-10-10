Галина Дмитриева. Не договоритесь с кем надо - дело может дойти до изъятия детей

10 октября к Галине Дмитриевой пришли представители опеки и детского социального центра "Журавушка". Детозащитники информировали Дмитриеву о намерении поставить её на учет (в связи с каким конкретно правонарушением не конкретизировали). Настойчиво советовали наладить отношения с "соседями".

Заявляли, что "если не договоритесь с соседями и звонки от соседей будут продолжаться, то дела могут дойти и до изъятия».

Новый наезд детозащитников на рабочего активиста

Как мы уже писали, к Галине Дмитриевой (известной активистке левого и рабочего движения) в последнее время начали приезжать правоохранители.

Декларируемая причина визитов: «у вас дети кричат, соседи вызвали». Пару раз вместе с полицией были и "соседи", которых, отметим, в глаза никто в доме не видел.

По странным причинам обострение детских криков совпадало с проводимыми акциями в защиту прав трудящихся.