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Московский листок

Больше половины россиян не задумывались есть ли альтернатива Путину

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 3

Больше половины россиян не задумывались есть ли альтернатива Путину

Более половины россиян (55%) затруднились ответить на вопрос, за кого они будут голосовать если Владимир Путин откажется от участия в выборах президента, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Левада-центра.

При этом кандидатуру действующего президента готовы поддержать почти две трети респондентов, в прошлом месяце этот показатель составлял 60%. Еще по 2% набрали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, за которых в сентябре 2011 г. хотели голосовать соответственно 6 и 8% россиян. Оппозиционера Алексея Навального назвали 1% опрошенных, другие политики, включая премьера Дмитрия Медведева (в сентябре 2011 г. он имел рейтинг в 17%), получили менее 1% голосов каждый.

При этом социологи отмечают, что именно Медведев станет фаворитом президентской гонки если бы в бюллетенях будет отсутствовать фамилия Владимира Путина.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что большинство россиян не знают, когда состоятся президентские выборы.

Три четверти опрошенных смогли назвать только год, в котором состоятся выборы. 44% респондентов точно указывают месяц. Пятая часть (21%) россиян затруднились ответить на вопрос социологов, а еще 3% назвали другую дату.

По словам, директора Левада-центра Льва Гудкова, Жириновский и Зюганов участвуют в выборах ритуально, а как политические фигуры и кандидаты для протестного голосования они утратили значение. Медведева же, по мнению Гудкова, называют потому, что его фамилия на слуху. "Медведева же вспоминают, если Путин не будет участвовать в выборах, поскольку его фамилия на слуху, хотя недовольство им сейчас сильное", — сказал Гудков.

По его словам, не определились с выбором те, кто в них традиционно не участвует – в основном пожилые малообразованные жители глубинки, а также недовольные нынешним курсом и пропутински настроенная молодежь. "Этот инертный массив трудно отмобилизовать, если ничего не случится, вроде какого-нибудь внешнеполитического события", - отметил он.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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ТФК написал 10.10.2017 16:09
Бред сивой кобылы.
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'Больше половины россиян не задумывались
Александр ДВ написал 10.10.2017 15:33
Вот-те раз, еще и думать надо!? А тиливизир тогда на что?
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''Больше половины россиян не задумывались есть ли альтернатива''
Кактус написал 10.10.2017 15:28
А остальным 90 процентам вообще покую все ваши политические дрязги. А про Медведева они как бы вообще первый раз слышат (''Кто он такой этот...? Куда он пошел?'')
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