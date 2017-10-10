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Московский листок

Сыгравший Николая II в "Матильде" актер испугался приехать в РФ на премьеру фильма

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 4

Сыгравший Николая II в "Матильде" актер испугался приехать в РФ на премьеру фильма

Немецкий актёр Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в нашумевшем фильме режиссёра Алексея Учителя "Матильда", заявил, что не приедет в Россию на премьеру картины из-за опасений за свою безопасность.

"Это разбивает мне сердце, что я не могу поехать в Россию. Я боюсь, что кто-то нападёт на меняи причинит боль", - заявил актер в интервью агентству DPA, отметив, что также обеспокоен за своих коллег.

По словам актера, он никогда не сталкивался с подобными угрозами и очень встревожен резкой критикой в адрес фильма. Айдингер отметил, что никого не хотел провоцировать и обижать, а также не думал компрометировать Николая II.

Ранее объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз кинотеатрам и неправомерных действий противников ленты.

"Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — говорится в сообщении пресс-службы.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
**** написал 10.10.2017 15:55
Разучились фильмы снимать!
Взяли бы, и сняли про Николашку фильм в стиле вот этого фильма про Юрчика -http://dobroekino.ucoz.ru/load/khudozhestvennye_filmy/biografii/tak_nachinalas_legenda_1976/177-1-0-1476
И никаких претензий не могло бы быть ни у кого - ни у монархистов, ни у анархистов!
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ну и зря
Калькулятор написал 10.10.2017 15:50
приехал бы в гриме, няшу пригласил бы в нумера
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(без названия)
Долгожитель написал 10.10.2017 15:39
И правильно сделал, а то мало ли что, вдруг кто неправильно поймет, и не уедешь.
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"Я боюсь, что кто-то нападет на меня и причинит боль".
La Terrible написал 10.10.2017 15:28
Бу-га-га! Вот оне - реальные "белокурые бестии", призраком фашизма у которых нас так усердно пугает Запад.
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