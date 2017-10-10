Сыгравший Николая II в "Матильде" актер испугался приехать в РФ на премьеру фильма

Немецкий актёр Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в нашумевшем фильме режиссёра Алексея Учителя "Матильда", заявил, что не приедет в Россию на премьеру картины из-за опасений за свою безопасность.

"Это разбивает мне сердце, что я не могу поехать в Россию. Я боюсь, что кто-то нападёт на меняи причинит боль", - заявил актер в интервью агентству DPA, отметив, что также обеспокоен за своих коллег.

По словам актера, он никогда не сталкивался с подобными угрозами и очень встревожен резкой критикой в адрес фильма. Айдингер отметил, что никого не хотел провоцировать и обижать, а также не думал компрометировать Николая II.

Ранее объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз кинотеатрам и неправомерных действий противников ленты.

"Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — говорится в сообщении пресс-службы.