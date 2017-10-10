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Московский листок

Кремль запустит 100 телеграм-каналов в регионах перед выборами президента

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 0

Кремль запустит 100 телеграм-каналов в регионах перед выборами президента

Администрация президента перед выборами запустит в российских регионах сеть из 100 анонимных политических телеграм-каналов, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

"Целевая аудитория — жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет. Это основные пользователи мессенджера" - пояснил источник во внутриполитическом блоке Кремля.

До конца октября Telegram-каналы должны заработать в Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске. По словам собеседников издания, в каждом из крупных городов запустят по четыре-пять каналов каждым из которых будет заниматься команда из трех-пяти человек.

"Создавать и вести телеграм-каналы будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб. Наполнение телеграм-каналов войдет в их должностные обязанности", - отметил источник.

Финансирование каналов ляжет на региональные власти, а за их идеологию будет отвечать администрация президента. На каждый «средний» канал будут ежемесячно тратить от 20 до 50 тысяч рублей. «Хороший канал стоит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Речь идет о средствах, которые идут на выплату авторских гонораров», — рассказал источник.

 



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