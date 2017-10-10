Отток капитала из России вырос вдвое за год

С января по сентябрь 2017 года чистый отток капитала из России достиг 12 миллиарда долларов, превысив в два раза показатели аналогичного периода прошлого года.

"Чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительной оценке Банка России, сформировался на уровне $21 млрд ($10,0 млрд в январе-сентябре 2016 года)", - цитирует RNS сообщение ЦБ РФ.

По данным регулятора, отток капитала в текущем году был сформирован преимущественно за счет операций банковского сектора, значительно сократившего внешние обязательства.