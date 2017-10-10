Иностранные ритейлеры охладели к России

Зарубежные операторы магазинов и ресторанов охладели к российскому рынку сократив количество брендов до четырехлетнего минимума, сообщают эксперты консалтинговой компании Knight Frank.

По их данным, за девять месяцев 2017 года на российский рынок вышло 26 международных брендов, что на 38% меньше показателя за аналогичный период 2016 года. По итогам текущего года количество новых брендов, скорее всего, будет соответствовать показателям 2013 года и окажется минимальным за последние четыре года.

В третьем квартале на российском рынке впервые появились семь брендов, в то время как год назад их насчитывалось более десяти.

Отмечается, что в текущем году 62% операторов, вышедших на российский рынок, позиционируются в высоком ценовом сегменте. Годом ранее их доля составляла 44%.

"Сегодня мы наблюдаем крайне низкий интерес североамериканских ритейлеров к России, несмотря на подтвержденные планы по выходу в конце 2016 года. У европейских компаний сохраняется умеренно-сдержанный интерес к нашей стране, что выражается в очень аккуратном и детальном изучении рынка перед тем, как принять окончательное решение о развитии на российском рынке. Поэтому количество новых брендов, которые выходят на наш рынок, нестабильно", - пояснила эксперт Knight Frank Евгения Хакбердиева.