Неуемная Поклонская требует наказать Мединского за прокатное удостоверение "Матильды"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой внести представление главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать выданное киноленте "Матильда" прокатное удостоверение.

Кроме того, "народная" избранница попросила Генпрокуратуру принять меры для запрета деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь".

«Мною направлен депутатский запрос о принятии мер по запрету деятельности "Христианского государства — Святая Русь" а также о внесении представления прокурором министру культуры России с требованием принять меры к устранению нарушений закона, путем отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда", - написала она на своей странице в соцсети «В контакте».

Отметим, сегодня стало известно, что немецкий актёр Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в фильме "Матильда" отказался присутствовать на премьере картины в России из-за опасений за свою безопасность.

"Это разбивает мне сердце, что я не могу поехать в Россию. Я боюсь, что кто-то нападёт на меняи причинит боль", - заявил актер в интервью агентству DPA, отметив, что также обеспокоен за своих коллег.

По словам актера, он никогда не сталкивался с подобными угрозами и очень встревожен резкой критикой в адрес фильма. Айдингер отметил, что никого не хотел провоцировать и обижать, а также не думал компрометировать Николая II.