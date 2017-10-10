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Московский листок

Неуемная Поклонская требует наказать Мединского за прокатное удостоверение "Матильды"

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 3

Неуемная Поклонская требует наказать Мединского за прокатное удостоверение "Матильды"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой внести представление главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать выданное киноленте "Матильда" прокатное удостоверение.

Кроме того, "народная" избранница попросила Генпрокуратуру принять меры для запрета деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь".

«Мною направлен депутатский запрос о принятии мер по запрету деятельности "Христианского государства — Святая Русь" а также о внесении представления прокурором министру культуры России с требованием принять меры к устранению нарушений закона, путем отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда", - написала она на своей странице в соцсети «В контакте».

Отметим, сегодня стало известно, что немецкий актёр Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в фильме "Матильда" отказался присутствовать на премьере картины в России из-за опасений за свою безопасность.

"Это разбивает мне сердце, что я не могу поехать в Россию. Я боюсь, что кто-то нападёт на меняи причинит боль", - заявил актер в интервью агентству DPA, отметив, что также обеспокоен за своих коллег.

По словам актера, он никогда не сталкивался с подобными угрозами и очень встревожен резкой критикой в адрес фильма. Айдингер отметил, что никого не хотел провоцировать и обижать, а также не думал компрометировать Николая II.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
про фриков написал 10.10.2017 22:00
Не, ну все и логично, и предсказуемо: когда экономика и социалка в Путлерстане в полной жoпe, то что еще остается делать кукловодам, чтоб отвлекать внимание быдломассы? Правильно, выпускать на арену цирка жириновских, милоновых, поклонских и прочую шушеру, что кукловоды и делают. Конкретная Поклонская, к тому же, умственно неполноценная - вот кукловоды ее по полной и используют. Педик Милонов - специалист по борьбе с геями, но эта тема сегодня заморожена, и Милонов пребывает в запасе. Провокатор Жирик, думаю, уже порядком надоел самим кукловодам. А Поклонская - свежачок. Шоу продолжается.
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 10.10.2017 21:45
Пусть она лучше с Матильдой борется, чем занимается законотворчеством!
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(без названия)
антилиберал написал 10.10.2017 21:18
да уж,ПАРАНОЙЯ этой "служки народа" переходит все "медицинские" рамки!
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