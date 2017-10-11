Сентябрьские беспорядки в "Абу Даби Плаза" были спровоцированы хозяевами, чтобы скрыть факт террористического акта

Информацию о том, что сентябрьским беспорядкам в Астане на строительной площадке торгового центра «Абу Даби Плаза» предшествовал террористический акт, впервые рассказали журналисты неофициальных телеканалов и газет, а достаточно одиозного издания Contur.kz. В частности Андрей Логинов поведал в своей статье за 4 сентября о том, что рабочие, среди которых были и индусы, уставшие ждать месяцами зарплату от подрядчика некого ТОО «Алдар Пропертис», в знак протеста взорвали на стройплощадке газовый баллон.

Выяснилось, в частности, вот что: «…строительство «Абу Даби Плаза» опаздывает, на данный срок, декабрь 2016 года, так как на объекте произошел теракт. В связи с тем, что Заказчики откатывали деньги через фиктивные субподрядные организации, чем не платили деньги простым полевым рабочим. В связи с этим рабочие взорвали газовый баллон на одном из этажей объекта. Компания CCC была напрямую замешана и главным оператором откатной системы, но данное громкое дело не заинтересовало местных властей, ни Заказчика Алдар Пропертис».

Нашлись некоторые подтверждения этому и в социальных сетях. И действительно все остальные СМИ, прокуратура, КНБ, полиция, акимат Астаны и правительство полностью обошли молчанием этот факт. В связи с этим была выдвинута версия о том, что хозяева «Абу Даби Плаза» просто сами спровоцировали беспорядки, устроив драку между охранниками компании и индийскими рабочими, чтобы утаить сам факт террористического акта из-за невыплаты зарплаты и прикрыть его на уровне казахстанского правительства.

Мы также не исключаем такой возможности и считаем, что сотни задержанных и избитых в результате искусственно организованных беспорядков, являются просто жертвами властей, которые уводят от ответственности олигархов, владельцев строящегося центра «Абу Даби Плаза» в Астане. Мы также требуем от прокуратуры, полиции и КНБ подтвердить или опровергнуть информацию о произошедшем террористическом акте, организованном рабочими «Абу Даби Плаза» из-за невыплаты заработной платы.