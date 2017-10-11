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Московский листок

Украина просто сошла с ума

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 4

украина психиатрия
Украина просто сошла с ума

На Украине, согласно статистике тамошнего минсоцполитики более 3% населения страдает психическими расстройствами. «Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе: почти 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц», — отметили в министерстве. Там подчеркнули, что от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.

Для сравнения - в России тоже до 30% людей переносят тревожно-депрессивное расстройство, стало больше случаев заболевания сосудистой деменцией или болезнью Альцгеймера, что связано с увеличением продолжительности жизни. Что касается шизофрении, то ей страдает примерно 1% населения, и эта цифра стабильна много лет. Все это много, но не может быть фактором общественно-политической жизни.

Чего нельзя сказать об Украине - 3 процента психически нездоровых вполне способны сформировать определенную атмосферу в обществе в целом. 

Правда, нужно понять, что первично - то ли рост психических расстройств связан с неблагополучием последних лет, то ли именно аномально высокий уровень психического нездоровья вызвал социально-политические последствия.

О том, что такое 3 процента психически нездоровых видно даже по украинским комментариям на форуме - все уже давно заметили преобладающий крикливо-неадекватный стиль именно характерный для "свидомых". Но ладно форумы - неадекватная оценка действительности характерна и в решениях представительных и законодательных органов, где, как известно, концетрация неадекватных людей обычно раз в 10 выше, чем в среднем в социуме.

Еще на знаменитом Майдане зимой 2014 года поведение наиболее заметных элементов толпы было просто удивительным - и правда, казалось, что в психушке объявили выходной. Ну и, разумеется, толпа продолжала накручивать себя и позже, когда можно было уже расслабиться и пойти по домам. Но по домам не разошлись и до сего дня, хоть прошло уже почти четыре года.

Конечно к этому добавилось и травмирующее психику влияние войны на востоке - Украине повезло, и пока другие республики бывшего СССР умывались кровью, в "Незалежной" все было мирно. И вот этих мирно пасущихся обывателей вдруг бросили в пламя гражданской войны. Естественно, социум ответил ростом психических расстройств. И сейчас уже не поймешь, что там было первично - все смешалось.

Фактом остается одно - тотальная неадекватность украинского общества. 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик965 написал 11.10.2017 00:18
у Айфончика голова как у дауна, совершенно деградированное существо?
Зачем психа показывают по ТВ и говорит , что он умеет читать?
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(без названия)
Рыдактор не-с.цы . Тебя хохлы не больно зарежут написал 11.10.2017 00:17
Если бы не завязочки на кальсонах редактора , всем было бы видно , как по ногам стекает коричневое с жолтеньким. Поэтому только запах и статьи выдают волнение А.Б.
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да и хрен бы с ней, Украиной
хохо написал 11.10.2017 00:17
сайт вроде б русский... главней новости не нашлось?!
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(без названия)
чисто для сравнения написал 11.10.2017 00:08
а каков процент сумасшедших на России?
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