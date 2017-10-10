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Московский листок

Каталония подписала декларацию о независимости, но пока понарошку

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 1

Каталония подписала декларацию о независимости, но пока понарошку

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали во вторник вечером документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает. 

"Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - гласит текст документа.

Подписи под документом поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство.

Однако эта декларация носит отсроченный характер - она будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOT!!!TAKIDA!!!&& написал 10.10.2017 23:55
-Таки "правовое государство" - это круто! Таки держитесь, каталонцы! "Молись за нас, пресвятая Мать - едет к нам Император опять!"
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