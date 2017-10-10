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Московский листок

СК возобновил следствие по делу Даниила Константинова

Опубликовано 10.10.2017 в разделе комментариев 0

СК возобновил следствие по делу Даниила Константинова

Следственный комитет возобновил уголовное дело в отношении бывшего лидера "Лиги обороны Москвы" Даниила Константинова по "вновь открывшимся обстоятельствам". Об этом Константинов сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Еще вчера я разоблачал провокационную деятельность Валерия Соловья, а сегодня моими родителями уже получена срочная телефонограмма из Верховного суда о назначении судебного заседания по вопросу возобновления моего уголовного дела "по вновь открывшимся обстоятельствам". Судить меня, видимо, будут заново. Не знаю, с чем именно это связано", - отметил Константинов.

Он предположил, что решение о возобновлении уголовного дела может быть связано с деятельностью Русского Европейского Движения в Литве или с Форумом Свободной России в Вильнюсе. "Одно могу сказать точно - как только я стал чуть активнее и заметнее, чем раньше, спецслужбы в России вернулись к моему вопросу", - пояснил он.

Напомним, в марте 2012 года Константинов был задержан по обвинению в убийстве некоего Алексея Темникова, произошедшем в 2011 году на станции метро "Улица Академика Янгеля". Следствие утверждало, что оппозиционер "на почве личных неприязненных отношений", "имея умысел на убийство", не менее трех раз ударил его в голову и туловище, после чего ударом ножа нанес Темникову смертельное ранение в сердце. При этом позиция обвинения основывалась на показаниях единственного свидетеля - вора-рецидивиста Софронова.

Защита националиста настаивала на том, что подзащитный в момент убийства праздновал день рождения матери в ресторане на другом конце города при множестве свидетелей.

Сам Константинов утверждал, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. По его словам, еще за 4 месяца до ареста его пытались завербовать некие сотрудники спецслужб.

В 2014 году суд переквалифицировал обвинение в отношении националиста на хулиганство, признал его виновным, приговорил к трем годам лишения свободы и амнистировал в соответствии с законом об амнистии. Сразу после освобождения Константинов покинул Россию.

 



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