Рабочих пригласили на встречу с главой района

В четверг, 12 октября, в 10:00, в Администрации Серпуховского района состоится встреча рабочих Серпуховского лифтостроительного завода с с главой района, Шестуном Александром Вячеславовичем (ул. Советская, д. 88).

На встречу приглашены представители банков, прокуратуры и других, причастных к данной проблеме, организаций.

Напоминаем, СЛЗ был построен в рамках программы по импортозамещению. Несколько лет он работал нормально, но теперь стоит уже год. Весь этот год владельцы завода не могут ни организовать производство, ни расплатится с рабочими, ни погасить долги предприятия – денег нет. А вот на строительство аналогичного по производства в Кировской области, завода ООО «Высота 43» деньги у хозяев СЛЗ, как ни странно, нашлись.

Рабочие завода, будучи возмущены происходящим, организовали ряд мероприятий, в том числе, коллективный визит в Администрацию района (5 октября). Результатом стала данная встреча. Рабочие надеются, что по ее итогам им не придется планировать новые акции протеста. Но они готовы и к такому развитию событий.