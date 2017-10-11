Volkswagen запретил продавать свои машины в Крыму

Генеральный директор «Фольксваген груп рус» Маркус Озегович разослал автодилерам письмо, в котором напомнил о запрете продажи коммерческих автомобилей на 10 и более пассажиров, грузовиков и машин специального назначения, таких как радиологические лаборатории и мобильные мастерские, а также запчастей к ним на территории Республики Крым.

В письме Озегович подчеркивает, что нарушение режима санкций может привести к серьезным экономическим последствиям, в том числе к запрету ввоза грузовиков, спецтехники и автобусов на всю территорию России.

- "Фольксваген" машина хорошая, сам на ней езжу, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В том числе и в Крым, конечно. Не хочет концерн продавать свои машины на крымском рынке? Его право, другие займут этот рынок и всё. Да и запрет смешной - машина это не шкаф, можно поехать в Краснодарский край и купить. И никто не скажет, что, мол, вы из Крыма, поэтому вам не продадим. Продадут, оформят страховку и гарантию. А потом вдруг выяснится, что запчасти к "Фольксвагенам" в Крыму не продаются? И услуги по гарантии не оказываются? Гражданину РФ абсолютно наплевать, признает ли концерн "Фольксваген" Крым территорией России или нет, в гарантии указано, что услуга предоставляется везде. Или "Фольксваген" развесит таблички "На машинах VW в Крым не въезжать"? Гарантия на машину распространяется на всю поверхность планеты Земля или нет? Проблема, в общем, немного надуманная - эти машины вообще редко ломаются, а запчасти на них есть везде - и оригинальные, и от "Шкоды", и от "Сеата", и от "Ауди" - все производится, грубо говоря, на одном заводе. Но люди ведь платят за гарантию! И получается, что гарантия "Фольксваген" - фикция?