Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Volkswagen запретил продавать свои машины в Крыму

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 1

крым фольксваген гарантия
Volkswagen запретил продавать свои машины в Крыму

Генеральный директор «Фольксваген груп рус» Маркус Озегович разослал автодилерам письмо, в котором напомнил о запрете продажи коммерческих автомобилей на 10 и более пассажиров, грузовиков и машин специального назначения, таких как радиологические лаборатории и мобильные мастерские, а также запчастей к ним на территории Республики Крым. 

В письме Озегович подчеркивает, что нарушение режима санкций может привести к серьезным экономическим последствиям, в том числе к запрету ввоза грузовиков, спецтехники и автобусов на всю территорию России.

- "Фольксваген" машина хорошая, сам на ней езжу, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В том числе и в Крым, конечно. Не хочет концерн продавать свои машины на крымском рынке? Его право, другие займут этот рынок и всё. Да и запрет смешной - машина это не шкаф, можно поехать в Краснодарский край и купить. И никто не скажет, что, мол, вы из Крыма, поэтому вам не продадим. Продадут, оформят страховку и гарантию. А потом вдруг выяснится, что запчасти к "Фольксвагенам" в Крыму не продаются? И услуги по гарантии не оказываются? Гражданину РФ абсолютно наплевать, признает ли концерн "Фольксваген" Крым территорией России или нет, в гарантии указано, что услуга предоставляется везде. Или "Фольксваген" развесит таблички "На машинах VW в Крым не въезжать"? Гарантия на машину распространяется на всю поверхность планеты Земля или нет? Проблема, в общем, немного надуманная - эти машины вообще редко ломаются, а запчасти на них есть везде - и оригинальные, и от "Шкоды", и от "Сеата", и от "Ауди" - все производится, грубо говоря, на одном заводе. Но люди ведь платят за гарантию! И получается, что гарантия "Фольксваген" - фикция?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
злой ватник написал 11.10.2017 10:15
баранов рекламирует убогий волквагон ?
китайская хрень в немецкой упаковке .
все эти мерсы , бмв , волквагоны , продают по сути
только наклейку и все . ломаются типа мало , но метко .на бабки разведут так , что заплачешь .
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
08.10.2017
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
11.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита (0)
Рабочих пригласили на встречу с главой района
Volkswagen запретил продавать свои машины в Крыму (1)
Сентябрьские беспорядки в "Абу Даби Плаза" были спровоцированы хозяевами, чтобы скрыть факт террористического акта (3)
Украина просто сошла с ума (22)
СК возобновил следствие по делу Даниила Константинова (0)
Каталония подписала декларацию о независимости, но пока понарошку (2)
Неуемная Поклонская требует наказать Мединского за прокатное удостоверение "Матильды" (12)
Галина Дмитриева. Не договоритесь с кем надо - дело может дойти до изъятия детей (2)
Иностранные ритейлеры охладели к России (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что делать с миром, где всё куплено?
Дарья Митина Дарья Митина: Гoрек ли хлеб молодогo опернoгo дирижера в Москве?
Дарья Митина Дарья Митина: Бoльшoй пук
Максим Калашников Максим Калашников: Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры? Дебаты А.Кобякова, Л.Пайдиева и М.Калашникова
Максим Калашников Максим Калашников: Бандеровский фильм Шойгу проваливается
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss