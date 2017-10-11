Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 1

Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита

Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита А в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо. По официальным сообщениям министерства здравоохранения штата Калифорния от 9 октября, в городах Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе с ноября 2016 года зарегистрировано более 560 случаев гепатита А, из них 17 — со смертельным исходом.

С конца августа этого года в Мичигане зарегистрировано 376 случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор. 

Министерство здравоохранения штата Колорадо также сообщило о 120 новых документально подтвержденных случаях (4 — со смертельным исходом) заражения гепатитом А мужчин, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с другими мужчинами. 

- В общем, не стоит пока ездить в Калифорнию и Мичиган, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ну а уж если нелегкая занесла вас в эти суровые места, то постарайтесь не употреблять наркотики и не вступать в сексуальные отношения с мужчинами. Если же терпежу вовсе нет, и вы приехали, употребляете и вступаете, то Роспотребнадзору вас даже и не жалко вовсе. Так вам и надо! Если же немного серьезней, то гепатит несомненно относится к группе социальных заболеваний, но его таким никто не признает. Поэтому, несмотря на богатство Америки, в самом ее богатом штате гуляет гепатит и в ближайшей перспективе навряд ли исчезнет. Естественным исходом становится в таких случаях вымирание определенной уязвимой социальной группы, но появятся новые бездомные, наркоманы и педерасты. Увы...



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
гепатит а
александр написал 11.10.2017 10:57
Вообще -то гепатит а,
это инфекция с орально - фекальным механизмом передачи,и наркоманы с их шприцами здесь ни причем!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
08.10.2017
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
11.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскомнадзор требует удалить заблокированные сайты из поисковых систем (0)
Глава Каталонии подписал декларацию о независимости (1)
Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита (1)
Рабочих пригласили на встречу с главой района
Volkswagen запретил продавать свои машины в Крыму (3)
Сентябрьские беспорядки в "Абу Даби Плаза" были спровоцированы хозяевами, чтобы скрыть факт террористического акта (3)
Украина просто сошла с ума (22)
СК возобновил следствие по делу Даниила Константинова (0)
Каталония подписала декларацию о независимости, но пока понарошку (2)
Неуемная Поклонская требует наказать Мединского за прокатное удостоверение "Матильды" (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: СШАНефть ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что делать с миром, где всё куплено?
Дарья Митина Дарья Митина: Гoрек ли хлеб молодогo опернoгo дирижера в Москве?
Дарья Митина Дарья Митина: Бoльшoй пук
Максим Калашников Максим Калашников: Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры? Дебаты А.Кобякова, Л.Пайдиева и М.Калашникова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss