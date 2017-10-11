Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита А в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо. По официальным сообщениям министерства здравоохранения штата Калифорния от 9 октября, в городах Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе с ноября 2016 года зарегистрировано более 560 случаев гепатита А, из них 17 — со смертельным исходом.

С конца августа этого года в Мичигане зарегистрировано 376 случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор.

Министерство здравоохранения штата Колорадо также сообщило о 120 новых документально подтвержденных случаях (4 — со смертельным исходом) заражения гепатитом А мужчин, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с другими мужчинами.

- В общем, не стоит пока ездить в Калифорнию и Мичиган, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ну а уж если нелегкая занесла вас в эти суровые места, то постарайтесь не употреблять наркотики и не вступать в сексуальные отношения с мужчинами. Если же терпежу вовсе нет, и вы приехали, употребляете и вступаете, то Роспотребнадзору вас даже и не жалко вовсе. Так вам и надо! Если же немного серьезней, то гепатит несомненно относится к группе социальных заболеваний, но его таким никто не признает. Поэтому, несмотря на богатство Америки, в самом ее богатом штате гуляет гепатит и в ближайшей перспективе навряд ли исчезнет. Естественным исходом становится в таких случаях вымирание определенной уязвимой социальной группы, но появятся новые бездомные, наркоманы и педерасты. Увы...