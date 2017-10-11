Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон поставил свою подпись под декларацией о независимости провинции, сообщает El Pais. Документ также подписали спикер парламента Карме Форкадель, а также депутаты от партий CUP и Junts pel Sí которые имеют в парламенте абсолютное большинство.

«Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», - говорится в сообщении на официальной странице каталонского правительства в Twitter.

Ожидается что, декларация независимости Каталонии будет вынесена на голосование, если переговоры властей автономии с Мадридом потерпят неудачу.

Ранее выступая перед парламентом Карлес Пучдемон призвал отложить не несколько недель вступление в силу декларации независимости. «Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога с Мадридом», - сказал он.

При этом Мадрид по-прежнему настаивал на том, что диалога с нынешними «сепаратистскими» властями не будет до тех пор, пока они не откажутся от своих требований.