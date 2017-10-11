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Московский листок

Роскомнадзор требует удалить заблокированные сайты из поисковых систем

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 1

Роскомнадзор требует удалить заблокированные сайты из поисковых систем

Роскомнадзор направит поисковым системам письма с требованием удалить из результатов выдачи навечно заблокированные сайты, сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Вадима Ампелонского. По его словам, в случае появлении новых заблокированных сайтов, соответствующие требования поисковикам будут направлять автоматически.

Удалять ссылки на вечно заблокированные сайты требуют поправки к закону «Об информации», вступившие в силу 1 октября. В настоящее время в России заблокированы навечно 234 ресурса, в том числе и Rutracker.org. По данным издания, популярный торрент-трекер из выдачи удалил только Mail.Ru, а Яндекс, Google, Bing и Спутник все еще показывают его в поисковой выдаче.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор создал подразделение для изучения возможности блокировки различных интернет-сервисов. По словам главы надзорного ведомства, новое подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам, а также изучает поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».

"Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон", - отметил Александр Жаров.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Осваивайте способы обхода блокировок
фыва-23 написал 11.10.2017 11:51
Придется на АОЛ переходить:
https://search.aol.com/
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