Роскомнадзор требует удалить заблокированные сайты из поисковых систем

Роскомнадзор направит поисковым системам письма с требованием удалить из результатов выдачи навечно заблокированные сайты, сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Вадима Ампелонского. По его словам, в случае появлении новых заблокированных сайтов, соответствующие требования поисковикам будут направлять автоматически.

Удалять ссылки на вечно заблокированные сайты требуют поправки к закону «Об информации», вступившие в силу 1 октября. В настоящее время в России заблокированы навечно 234 ресурса, в том числе и Rutracker.org. По данным издания, популярный торрент-трекер из выдачи удалил только Mail.Ru, а Яндекс, Google, Bing и Спутник все еще показывают его в поисковой выдаче.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор создал подразделение для изучения возможности блокировки различных интернет-сервисов. По словам главы надзорного ведомства, новое подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам, а также изучает поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».

"Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон", - отметил Александр Жаров.