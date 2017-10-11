Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москва пригрозила выслать еще 155 американских дипломатов

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 0

Москва пригрозила выслать еще 155 американских дипломатов

Москва может потребовать от Вашингтона сократить число сотрудников дипмиссии США в России еще на 155 человек, заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

"То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже", - цитирует дипломата РИА новости.

В конце июля Россия предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые санкции.

После этого посольство США в России сообщило, что сокращение штата существенно осложнит выдачу виз россиянам и выдавать их будут только в Москве.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
08.10.2017
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
11.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВЦИОМ: 92% россиян считают недопустимой новую революцию (0)
Москва пригрозила выслать еще 155 американских дипломатов (0)
Роскомнадзор требует удалить заблокированные сайты из поисковых систем (4)
Глава Каталонии подписал декларацию о независимости (2)
Роспотребнадзор предупредил о самой крупной за последние 20 лет вспышке гепатита (1)
Рабочих пригласили на встречу с главой района
Volkswagen запретил продавать свои машины в Крыму (6)
Сентябрьские беспорядки в "Абу Даби Плаза" были спровоцированы хозяевами, чтобы скрыть факт террористического акта (3)
Украина просто сошла с ума (33)
СК возобновил следствие по делу Даниила Константинова (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвoсти пoлитическoгo слoваря
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Подписались за республику, но остались в королевстве
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: СШАНефть ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что делать с миром, где всё куплено?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss