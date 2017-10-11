Москва пригрозила выслать еще 155 американских дипломатов

Москва может потребовать от Вашингтона сократить число сотрудников дипмиссии США в России еще на 155 человек, заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

"То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже", - цитирует дипломата РИА новости.

В конце июля Россия предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые санкции.

После этого посольство США в России сообщило, что сокращение штата существенно осложнит выдачу виз россиянам и выдавать их будут только в Москве.