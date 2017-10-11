ВЦИОМ: 92% россиян считают недопустимой новую революцию

92% россиян считает новую революцию недопустимой, лишь 5% считают, что она стране необходима, сообщает ВЦИОМ. При этом социологи отмечают, что доля россиян считающих, что Октябрьская революция выражала волю большинства, выросла на 9% с 1990 года и составила 45%. Иного мнения придерживаются 43% опрошенных (37% в 1990 году).

Почти половина опрошенных россиян (45%) убеждены, что к революции привело тяжелое положение народа. 20% респондентов считают причиной событий 1917 года слабость правительственной власти. Еще 12% полагают, что революция является "заговором врагов русского народа".

При этом, поддержку большевикам в 1917 году оказали бы 28% опрошенных. 27% россиян предпочли бы переждать смутное время, а 16% уехали бы за рубеж.