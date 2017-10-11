Ebay: Россия потеряет до 34 млрд рублей от введения НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах

Российский бюджет потеряет 25-34 млрд рублей в случае введения НДС на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки, сообщил журналистам генеральный директор eBay Илья Кретов со ссылкой на расчеты Ernst&Young.

"Для того, чтобы посчитать (затраты на администрирование ) мы привлекли... компанию Ernst&Young, которые посмотрели на мировой опыт, на то, что реально происходит в странах, и сделали некоторую оценку того, что случится, если это (введение НДС для ввозимых онлайн-ритейлерами товаров - ИФ) произойдет в России... Если говорить про введение НДС..., они сказали, что если мы это вводим и нам все это надо будет администрировать, то российский бюджет не получит, а потеряет от 25 до 34 млрд рублей", - цитирует Интерфакс Кретова.

По его словам, примерно в такую же сумму российскому бюджету обойдутся затраты на администрирование инициированного Минфином снижения порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые отправления с нынешних 1000 евро до 20 евро с 1 июля 2018 года.

Ранее Минфин поддержал предложение российских онлайн-ритейлеров ввести 18% налог на покупку гражданами товаров в зарубежных интернет-магазинах. Законопроект уже написан и находится на рассмотрении в правительстве.