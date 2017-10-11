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Московский листок

Мадрид пригрозил ввести в Каталонии прямое управление

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 0

Мадрид пригрозил ввести в Каталонии прямое управление

Правительство Испании не признает декларацию о независимости Каталонии и не исключает введения в регионе прямого правления в соответствии с 155 статьей конституции, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахоя.

Как сообщает BBC, в ходе экстренного заседания правительства Испании он потребовал от руководства Каталонии разъяснений - была ли провозглашена независимость или нет. По его словам, прежде чем определить дальнейшие шаги правительства, необходимо разрешить противоречие между словами главы Каталонии Карлеса Пучдемона, отложившего отделение региона, и подписанной им декларацией о независимости.

«Существует срочная необходимость покончить с тем, через что проходит Каталония, и вернуть события в русло безопасности и спокойствия и сделать это надо как можно быстрее», - заявил Рахой.

Напомним, накануне вечером в Twitter Женералитета Каталонии было опубликовано сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, а также его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата из 135 поставили свои подписи под декларацией независимости.

В документе они, ссылаясь на результаты референдума, где 90% проголосовавших высказались за отделение от Испании, декларировали "восстановление полного суверенитета" и "призвали страны мира признать" новое государство.

Одновременно Пучдемон на несколько недель приостановил формальный процесс отделения Каталонии от Испании, объяснив это необходимостью провести переговоры с Мадридом.

 



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