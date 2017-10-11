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Московский листок

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в суде

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 0

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в суде

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки на 600 тысяч, вызвали скорую помощь в Пресненский суд Москвы из-за высокого давления, сообщает "Интерфакс".

Врачи, осматривавшие Белых в конвойном помещении суда, сказали журналистам, что у экс-губернатора "подскочило давление, его полечили, через час он сможет принять участие в заседании". Позднее, председательствующая по делу экс-губернатора судья Татьяна Васюченко сообщила, что 12 октября его переведут в больницу.

Напомним, что Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, взятки Белых брал за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в список приоритетных инвестиционных проектов и за последующее подведение к принятию выгодных для них решений по программам в области освоения лесов.

Суд над экс-губернатором, который обвиняется в коррупции, начался 5 сентября.

 



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