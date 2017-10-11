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Московский листок

Россиянам ограничат сумму покупки криптовалют

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 0

Россиянам ограничат сумму покупки криптовалют

Минфин РФ поддерживает идею ограничения суммы покупки криптовалют, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Есть идея ограничить сумму покупки криптовалюты. Концептуально это было поддержано, мы над этим работаем, но пока не слишком тщательно", - цитирует РИА Новости Моисеева.

При этом он отметил, что предельная сумма покупок криптовалюты пока не определена. "Нужно посмотреть международную практику и примерно такую же сделать", - пояснил чиновник.

По словам Моисеева, Минфин по-прежнему полагает, что к покупке криптовалюты необходимо допускать только квалифицированных инвесторов.

10 октября президент России Владимир Путин на совещании по криптовалютам заявил, что их использование создает возможность для финансирования терроризма, отмывания капиталов, ухода от налогов и мошеннических схем. В то же время глава государства призвал «не нагородить лишних барьеров», использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, и создать условия для развития и совершенствования национальной финансовой системы в целом.

По итогам мероприятия министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство "возглавит и отрегулирует" процесс эмиссии, майнинга и обращения криптовалют. Минфин и ЦБ уже до конца года планируют определиться с основными регуляторными позициями в отношении криптовалют и подготовить рамочный законопроект.

 



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