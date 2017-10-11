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Московский листок

Кремль завершит ротацию губернаторов отставкой Турчака

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 0

Кремль завершит ротацию губернаторов отставкой Турчака

Руководитель Псковской области Андрей Турчак вскоре покинет свой пост по собственному желанию. Это будет последняя отставка в череде замен глав российских регионов, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

По словам собеседников издания, Турчак после ухода с поста губернатора возглавит генсовет «Единой России» вместо Сергея Неверова, который стал руководителем партийной фракции в Госдуме.

Напомним, менее чем за месяц в России сменилось десять глав регионов. Свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин (вместо него был назначен сенатор Дмитрий Азаров), нижегородский губернатор Валерий Шанцев (заменен на замглавы Минпромторга Глеба Никитина), губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (его место занял спикер краевого Законодательного собрания Александр Усс). Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова сменил лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев, Игоря Кошина из Ненецкого автономного округа — замминистра экономического развития Александр Цыбульский. Еще один замглавы Минэка, Станислав Воскресенский, стал губернатором Ивановской области вместо Павла Конькова. Губернатором Приморья вместо Владимира Миклушевского стал гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко, Новосибирскую область возглавил мэр Вологды Андрей Травников, сменивший Владимира Городецкого. Вадима Потомского в Орловской области сменил коммунист из Мосгордумы Андрей Клычков, а Виктора Назарова в Омской области — депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

 



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