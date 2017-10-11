Пресс-секретарь Роскомнадзора попался на мошенничестве

Сразу трое высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора, в том числе руководитель пресс-службы Вадим Ампелонский, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, пишет VC.ru со ссылкой на собственный источник. По данным издания, уголовное дело против Ампелонского завели по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Карточка его дела от 5 октября 2017 года есть на сайте Чертановского районного суда Москвы. В ней сказано про отказ от ходатайства о заключении под стражу.
Другим фигурантом дела выступает руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин. В карточке дела уточняется, что следствие просило его арестовать, но решение суда по этому вопросу не поясняется.
Издание также обнаружило на сайте суда дело в отношении главы аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова. В настоящее время он находится под домашним арестом.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено", - сообщается на официальном сайте суда. При этом не указывается статья, по которой его обвиняют.
Информации об уголовном деле против Жарова журналисты не обнаружили.
Собеседники издания сообщили, что Ампелонский и Весельчаков не появлялись на работе уже около недели.
По данным агентства "Интерфакс", уголовное дело в отношении трех сотрудников Роскомнадзора возбуждено из-за вывода денег ведомства через подконтрольное Роскомнадзору федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП). Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался комментировать сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении своих подчиненных.
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А. Головенко, пламенный публицист написал 11.10.2017 21:51
По-моему, он шантажист. Находит "нарушение" на чьем-либо сайте и предлагает владельцу или редакции откупиться
А его босс Жаров вообще отстой. Писал тут на Форуме, как он гребет подношения лопатой и отписывает на неработающую жену
http://forum-msk.org/material/politic/10352436.html
kerg написал 11.10.2017 21:14