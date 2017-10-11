Пресс-секретарь Роскомнадзора попался на мошенничестве

Сразу трое высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора, в том числе руководитель пресс-службы Вадим Ампелонский, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, пишет VC.ru со ссылкой на собственный источник. По данным издания, уголовное дело против Ампелонского завели по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Карточка его дела от 5 октября 2017 года есть на сайте Чертановского районного суда Москвы. В ней сказано про отказ от ходатайства о заключении под стражу.

Другим фигурантом дела выступает руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин. В карточке дела уточняется, что следствие просило его арестовать, но решение суда по этому вопросу не поясняется.

Издание также обнаружило на сайте суда дело в отношении главы аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова. В настоящее время он находится под домашним арестом.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено", - сообщается на официальном сайте суда. При этом не указывается статья, по которой его обвиняют.

Информации об уголовном деле против Жарова журналисты не обнаружили.

Собеседники издания сообщили, что Ампелонский и Весельчаков не появлялись на работе уже около недели.

По данным агентства "Интерфакс", уголовное дело в отношении трех сотрудников Роскомнадзора возбуждено из-за вывода денег ведомства через подконтрольное Роскомнадзору федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП). Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался комментировать сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении своих подчиненных.