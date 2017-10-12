Роскомнадзор оказался мерзкой воровской шайкой

Я чего-то такого и ожидал, если честно. Поэтому даже не торопился с разными разоблачениями.

Чиновников Роскомнадзора обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд отказался арестовывать пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина, они были отпущены под подписку о невыезде. Главу аппарата Александра Весельчакова, дело которого выделено в отдельное производство, а инкриминируемая статья пока неизвестна, суд постановил поместить под домашний арест.

Согласно базе данных Мосгорсуда, в отношении пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина возбуждены уголовные дела по ст. 159 ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

10 октября, в анонимном телеграм-канале «Опер слил» появилась информация об обысках в ФГУП «Главном радиочастотном центре», входящем в структуру Роскомнадзора. Сотрудники организации занимаются блокировкой сайтов и проверяют деятельность операторов связи, уточняют в vc.ru. «По слухам, нашлись мертвые души, на которые списывались расходы. Также проверяют Роскомнадзор, — отмечалось в сообщении анонимного телеграм-канала. — Одним из директоров ГРЧЦ должен был стать Борис Едидин из Роскомнадзора (даже был приказ о его назначении), но на следующий день все переиграли, что тоже связывают с обысками». В сообщении также говорилось, что также проверки идут в отношении Весельчакова и Анастасии Звягинцевой, которая сейчас занимает пост гендиректора ГРЧЦ.

Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права?

Итак, суд отказался арестовывать "больших начальников" - сраного пресс-секретаря сраного надзора, даже не министерства, а такого мелкого говнистого ведомства, о существовании которого никто бы и не впоминал, если бы ему не было вменено отравлять жизнь носителям конституционной свободы слова, разным средствам массовой информации.

Кстати, видимо, в качестве издевательства над конституционной нормой свободы слова надзирать за ней поручено людям, очень мало имеющим отношения к самой сфере СМИ. И уж точно не обладающим в этой среде никаким мало-мальским авторитетом. Тот же Ампелонский закончил факультет журналистики Военного университета министерства обороны в 2004 году, немного публиковался в МК, а после уже занимался какими-то мутными делами в разных коммерческих структурах типа «Мосэнерго». Когда он работал в компании, были похищены руководством 321 млн рублей. После этого Ампелонский перешел в «Энел ОГК-5», где его пригрел выходец из «Мосэнерго» Анатолий Копсов. Работал в агентстве корпоративных и финансовых коммуникаций PRIMUM, где реализовывал программу коммуникаций по крупнейшей сделке в столичной энергетике – приватизации ОАО «МОЭК», на финал проданной единственному участнику аукциона – «Газпрому» по стартовой цене... С таким бэкграундом, конечно, только и следить за чистотой свободы слова...

Так получилось, что наши контакты с Роскомнадзором как раз проходили по ведомству ФГУП «Главный радиочастотный центр», в котором сйечас аресты и обыски. И носили эти контакты не просто скандальный, а какой-то удивительно хамский и даже анекдотический характер, о чем у нас подробно написано.

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Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок

Эти контакты больше походили даже не на общение чиновников с рядовыми гражданами, а на какие-то бандюковские наезды из 90-х.

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И, кстати, что не понравилось Роскомнадзору в приведенном выше тексте аж от 2006 года? Или среди его заказчиков есть израильские спецслужбы?

Но последний "наезд" Роскомнадзора на нас был на удивление грамотно мотивирован - ведомство потребовало удалить материал, в котором содержались некие персональные данные неких граждан... Но каких!

Речь там шла о знаменитом министре финансов Московской области Кузнецове, обчистившем второй по величине субъект Российской Федерации на 22 миллиарда долларов, объявленном в розыск, арестованном во Франции и все никак не попадающем в родную росийскую тюрьму. И о его подельниках, поскольку в одиночку даже министр такую аферу провернуть, конечно, не может.

Текст появился в период суда по гражданскому иску тогдашнего губернатора Москвоской области Громова к ФОРУМу.мск и фигурировал на суде в качестве доказательства защиты - это есть в материалах дела. Иск был подан еще до "дела Кузнецова", скандал разразился как раз в разгар судебного процесса и сам иск по ходу оказался бессмысенным - все то, что пытались опровергнуть, стало достоянием не только гласности, но и расследования по уголовному делу.

Естественно, фигуранты этого дела, в том числе и еще один подмосковный министр, счастливо избежавший ареста, были весьма заинтересованы в сокрытии материалов по делу. Дважды через посредников они "подкатывались" к нам с тем, чтобы снять этот материал и удалить его из поисковых систем. Но мы стараемся материалы не удалять, и вот ушлые господа нашли удобную (и, видимо, недорогую) лазейку в виде Роскомнадзора - мы получили требование от ведомства удалить компрометирующий материал, якобы содержащий некие персональные данные - ну кто сколько воровал... Это, конечно, недопустимо публиковать в России, в России тщательно соблюдается тайна воровства.

Нам пришлось удалить текст с ФОРУМа.мск под угрозой блокировки ФГУП «ГЧРЦ», но его все равно можно прочесть на других сайтах, например, здесь.

Понятно, о чем речь? Настоящие коррупционеры используют Роскомнадзор, чтобы скрывать свои делишки.

И вот же что обидно - даже если этих мошенников накажут, то их место займут другие, но точно такие же, а то еще и худшие. Хотя по уму надо вообще закрывать этот поганый надзор, если действовать строго по Конституции. Не может в стране, где свобода слова объявлена конституционным принципом, а цензура запрещена в любом виде, существовать надзора над СМИ. Если вам что-то не нравится - судитесь, а не давайте "на лапу" чиновникам надзора, чтобы они прикрыли нежелательную для вас информацию.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск