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Московский листок

Владельцы предприятий калечат и убивают рабочих

Опубликовано 12.10.2017 в разделе комментариев 0

смерть производство рабочий увечье
Владельцы предприятий калечат и убивают рабочих

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Ежегодно более полутора тысяч казахстанских работников получают травмы различной степени на производстве, порядка 250 — погибают. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК заявила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

"По информации национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний, за последние пять лет впервые профессиональные заболевания установлены более, чем у двух тысяч шестисот человек. Практически никто из работодателей не воспользовался правом не отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы при устранении на производстве вредных условий труда", — сказала Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что расходы за компенсацию за работу во вредных условиях увеличились с 78 миллиардов в 2012 году до ста миллиардов тенге в 2016 году.

Тамара Дуйсенова добавила, что работодатели могут сократить свои расходы за счет улучшений условий труда и за счет перевода работников на более безопасные виды труда.

Однако не видно стремления работодателей, особенно транснациональных корпораций как-то улучшить условия труда, который проходит подчас на изношенном советском оборудовании, при отсутствии необходимых служб и ремонтных бригад. В связи с увеличением норм выработки, количество смертельных случаев будет только расти.

Мы считаем, что ситуацию может изменить в корне только полная национализация промышленности под контролем трудовых коллективов, чего и добивались нефтяники Жанаозена во время массовой и многомесячной забастовки 2011 года



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