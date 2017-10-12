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Московский листок

Постмайданному Киеву придётся бороться не только с донбасским, но и с закарпатским сепаратизмом

Опубликовано 12.10.2017 в разделе комментариев 4

украина венгрия евромайдан сепаратизм распад закарпатье
Постмайданному Киеву придётся бороться не только с донбасским, но и с закарпатским сепаратизмом

Украина выразила ноту протеста Венгрии из-за акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава МИД страны Павел Климкин. 

Дипломат подчеркнул, что Киев потребовал от Венгрии отказаться от проведения акции. В противном случае это будет означать, что Будапешт поддерживает сепаратизм. Климкин также выразил уверенность, что Венгрия в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.

Как писал портал iz.ru, ранее Венгрия обвинила украинские власти в ущемлении прав национальных меньшинств. Поводом для недовольства стало принятие нового закона об образовании.

Будапешт заявил, что будет требовать пересмотра соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, и пригрозил Киеву экономическими санкциями, если закон не будет пересмотрен.

От редакции: А вот это, знаете ли, доля "стран", являющихся лишь полустанками на пути социально-регрессного распада! Причём процессы-то настолько противоречивые на Украине происходят, что их без диамата не возможно постичь в принципе. Вот, скажем, Евромайдан - это было как бы "движение присоединения", наоборот, по идее, не сепаратизации, а интеграции движуха. Но что в ней вспыхнуло главной идеологической оппозицией? Антисоветизм, конечно же - ведь памятники большевикам, включая Ковпака, украинцы валили как бы в жертву новой общности - ибо, даже несколько десятилетий прожив вне СССР, "не довыдавили из себя совка". Ну, что ж - памятники повалены, тысячи соотечественников поубивали друг друга, Донбасс завис... А чего хотела-то Украина? Вступить в ЕС! Ну, и вступила - так почему процессы отпадения всё новых и всё помельче неё самой частей от неё же усиливаются? Ведь интеграция же?

Так ведь важно во имя каких целей интеграция и с кем! Венгрия - теперь сестра Украины по ЕС, по идее - но она поддерживает "право наций на самоопределение" у новой соседки, вот же какая неожиданность. А Путин не поддерживает отделение Каталонии, поддерживая при этом (не столько словом, правда, сколько делами - тоже слабыми, но всё же) самоопределение ДНР и ЛНР. Где же тут принципы, и где вообще тут логика? А логика тут одна - это Распад. И ЕС распадётся точно так же, но чуть позже Украины. Тут подходят самые простые аналогии: вот была посудина с ровным краем, СССР, было единство конструкции. Отхряпалась УССР от СССР, когда РСФСР дала всем команду своим выходом - и теперь от огрызков ещё более просто и "логично" отпадают всё новые кусочки, нет скрепляющей линии.

Это Распад, его остановить не смогут даже армии. Ибо смысла оставаться в нищей стране богатым областям - нет никакого, если по-капиталистически подходить, опять же. Потому что капиталистические цели, главенствующие и в ЕС - не могут быть объединяющими, по определению не могут. А единство эксплуататоров и эксплуатируемых, индустриально развитых и, как постмайданная Украина сельскохозяйственно и индустриально деградирующих стран - есть ни что иное как хищничество первых в отношении последних. Они будут жрать, как Польша и Германия сейчас, дешёвую украинскую рабочую силу, пока дают, потом начнут жрать целые регионы, полезные ископаемые  - и т.д. Казахстан вот продал же Германии редкоземельный мергель - по всё тем же законам капитализма, где недоразвитая страна всё отдаст своё, что могла бы применить не для айфонов, а для ракет, для освоения космоса, например...

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 4
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Обещать не значит жениться..
Szanya написал 12.10.2017 11:43
Уважаемые читатели данного форума, не стоит пребывать в кругу иллюзий Уважаемых редакторов ресурса, они тоже люди, могут и заблуждаться. Так вот, на Закарпатье в данный момент нет никакого сепаратизма, именно в таком виде который видится отсюда из Москвы, или какой имел место быть в Крыму, но нет такого сколько его не хотелось разглядеть некоторым сторонам. Подобному положению вещей способствует следующее, Закарпатье оно многонационально, это вы читатели знаете, а вот то что ни у одного народа в области нет подавляющего преимущества, об этом никто не хочет подумать. Конечно, венгры в Берегово- Виноградово, румыны в Тячево-Рахове, но так уж много-ли среди них желающих менять свою государственнуя принадлежность, кто желает имеет второе гражданство, на заработки в европейские страны едут независимо от национальной принадлежности, дома всей семьей встречаются во время крупных религиозных праздников, вот зачем жителям области что-то менять в своей жизни. Еще один момент, зачем Венгрии Закарпатская обл, да хоть один Береговский р-он, с преобладающей по своей массе эдентичным населением, им что примера Крыма мало, нет, уж, дорогие редактора и читатели, венгры они такие - денюшки считать умеют, сам оттуда, что не трудно догадаться по нику, и прекрасно зная, что Закарпатье есть депрессивный регион с довольно значительным трудоспособным населением, которое, по-любому, будет стремится если не в Венгрию, то к союзникам в Чехию,Словакию, просто под какие-то там разговоры сдерживать порывы заробитчан на светлое европейское завтра. Просто общий европейский пирог он имеет какие-то конечные размеры, закарпатскому населению дают понять, что так прямо претендовать на него не стоит, через несколько лет, возможно, будет больше пирог, за ним последует пересмотр политики, а так, пальцем в небо, как получилось с принятием Крыма в состав России, дела в Евросоюзе не делаются, что надо отдать им как должное.
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Это похоже на провокацию Киева
уроды написал 12.10.2017 11:34
От кого Черный узнал об этой акции? Не от Вергрии, а от Киева. Климкин написал об этом где-то на своей страничке в www.
Это похоже на провокацию Киева. Поскольку Венгрия активно защищает права венгров и пообещала, что похоронит любые надежды Киева относительно Европы, добьется отмены договора об ассоциации Украины с ЕС, похоже, что Киев решил обвинить Венгрию в поддержке сепаратизма, потом дойдет до обвинений в агрессии?
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Каким местом Венгрия объявила эту акцию?
уроды написал 12.10.2017 11:27
Никакой инфы об этой акции со стороны Венгрии нет. Каким местом Венгрия объявила эту акцию? Когда, в чем она состоит?
Ранее Венгрия и Румыния предлагали РФии создать совместный фронт борьбы с Украиной по поводу нового закона об образовании, но конечно же Москва отказалась, чем еще раз доказала свою сучность.
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(без названия)
осенний лес написал 12.10.2017 10:59
Меня не интересует Украина, меня интересует в первую очередь моя страна
и с каким сепаратизмом будет бороться постпутлеровская Россия
с чеченским? с татарским? на Кавказе идет КТО, убивают сепаратистов сжигают заживо в доме Печати в Грозном. Что будет завтра, когда у Москвы кончатся деньги?
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