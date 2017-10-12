Постмайданному Киеву придётся бороться не только с донбасским, но и с закарпатским сепаратизмом

Украина выразила ноту протеста Венгрии из-за акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава МИД страны Павел Климкин.

Дипломат подчеркнул, что Киев потребовал от Венгрии отказаться от проведения акции. В противном случае это будет означать, что Будапешт поддерживает сепаратизм. Климкин также выразил уверенность, что Венгрия в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.

Как писал портал iz.ru, ранее Венгрия обвинила украинские власти в ущемлении прав национальных меньшинств. Поводом для недовольства стало принятие нового закона об образовании.

Будапешт заявил, что будет требовать пересмотра соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, и пригрозил Киеву экономическими санкциями, если закон не будет пересмотрен.

От редакции: А вот это, знаете ли, доля "стран", являющихся лишь полустанками на пути социально-регрессного распада! Причём процессы-то настолько противоречивые на Украине происходят, что их без диамата не возможно постичь в принципе. Вот, скажем, Евромайдан - это было как бы "движение присоединения", наоборот, по идее, не сепаратизации, а интеграции движуха. Но что в ней вспыхнуло главной идеологической оппозицией? Антисоветизм, конечно же - ведь памятники большевикам, включая Ковпака, украинцы валили как бы в жертву новой общности - ибо, даже несколько десятилетий прожив вне СССР, "не довыдавили из себя совка". Ну, что ж - памятники повалены, тысячи соотечественников поубивали друг друга, Донбасс завис... А чего хотела-то Украина? Вступить в ЕС! Ну, и вступила - так почему процессы отпадения всё новых и всё помельче неё самой частей от неё же усиливаются? Ведь интеграция же?

Так ведь важно во имя каких целей интеграция и с кем! Венгрия - теперь сестра Украины по ЕС, по идее - но она поддерживает "право наций на самоопределение" у новой соседки, вот же какая неожиданность. А Путин не поддерживает отделение Каталонии, поддерживая при этом (не столько словом, правда, сколько делами - тоже слабыми, но всё же) самоопределение ДНР и ЛНР. Где же тут принципы, и где вообще тут логика? А логика тут одна - это Распад. И ЕС распадётся точно так же, но чуть позже Украины. Тут подходят самые простые аналогии: вот была посудина с ровным краем, СССР, было единство конструкции. Отхряпалась УССР от СССР, когда РСФСР дала всем команду своим выходом - и теперь от огрызков ещё более просто и "логично" отпадают всё новые кусочки, нет скрепляющей линии.

Это Распад, его остановить не смогут даже армии. Ибо смысла оставаться в нищей стране богатым областям - нет никакого, если по-капиталистически подходить, опять же. Потому что капиталистические цели, главенствующие и в ЕС - не могут быть объединяющими, по определению не могут. А единство эксплуататоров и эксплуатируемых, индустриально развитых и, как постмайданная Украина сельскохозяйственно и индустриально деградирующих стран - есть ни что иное как хищничество первых в отношении последних. Они будут жрать, как Польша и Германия сейчас, дешёвую украинскую рабочую силу, пока дают, потом начнут жрать целые регионы, полезные ископаемые - и т.д. Казахстан вот продал же Германии редкоземельный мергель - по всё тем же законам капитализма, где недоразвитая страна всё отдаст своё, что могла бы применить не для айфонов, а для ракет, для освоения космоса, например...

Д.Ч.