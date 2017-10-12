ДПС получило инструкцию, как вести себя в засаде

МВД России опубликовало финальную версию административного регламента, где прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому регламенту, который вступает в силу 20 октября, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. "Место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС", - говорится в документе.
ХХХ написал 12.10.2017 11:54
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Поднимите руку, кого это удивляет! Демократов и либералов прошу не беспокоиться!