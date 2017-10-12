ДПС получило инструкцию, как вести себя в засаде МВД России опубликовало финальную версию административного регламента, где прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новому регламенту, который вступает в силу 20 октября, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. "Место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС", - говорится в документе.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться