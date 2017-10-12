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Московский листок

Санация ФК "Открытие" и Бинбанка обойдется бюджету свыше 800 миллиардов рублей

Опубликовано 12.10.2017 в разделе комментариев 1

Санация ФК "Открытие" и Бинбанка обойдется бюджету свыше 800 миллиардов рублей

На санацию частных банков "Бимбанк" и ФК "Открытие" потребуется в общей сложности 800-820 млрд рублей, заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 млрд рублей, второй - около 350-370 млрд", - сказал он.

При этом он отметил, что регулятор не рассчитывает на возврат потраченной суммы после продажи этих банков.

"Скорее всего, не вернем. Ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу. Это несколько лет назад банк можно было продать за 3-4 капитала, сейчас банк продается либо за один капитал, либо даже с дисконтом. В нашем случае дисконт вряд ли будет применим, потому что банки будут хорошо докапитализированы. И с точки зрения ЦБ внутренние процедуры у них будут качественно построены. А сумма докапитализации, которую мы вложим, конечно, будет превышать капитал банка", - заявил зампред.

При этом Поздышев отметил, что новые санации в российских банках возможны, однако это не скажется на стабильности банковской системы страны. "Новые санации, безусловно, могут быть... Ни один банк не застрахован", - сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Прикольно..
корнхолио написал 12.10.2017 11:45
санировать частный коммерчески банк за счет госсредств можно, просто обратившись в Банк России... Чуваки, дайте 800 миллиардов, а то у меня банк в полной жопе - все ушло на яхты и дворцы...
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