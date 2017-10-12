Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отправили под домашний арест

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и руководитель правового отдела ведомства Борис Едидин отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве. Такое решение принял Чертановский суд Москвы.

"Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Ампелонского и Едидина, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Станислава Ежова.

Он также отметил, что суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения виде домашнего ареста на тот же срок в отношении Александра Весельчакова - советника генерального директора ФГУП "ГРЧЦ".

Материалы по теме: Роскомнадзор оказался мерзкой воровской шайкой