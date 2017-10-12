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Московский листок

Рабочие из Серпухова едут протестовать в Москву

Опубликовано 12.10.2017 в разделе комментариев 1

протест рабочие москва
Рабочие из Серпухова едут протестовать в Москву

Только что закончилась встреча в Администрации Серпуховского района рабочих Серпуховского лифтостроительного завода с главой района. На встречу были приглашены представители банков, прокуратуры и других, причастных к данной проблеме, организаций.

Рабочих пригласили на встречу с главой района 

Банкротство завода и невыплаты зарплаты длиной в год

Представители банков на встречу просто не явились, а сотрудники прокуратуры и Следственного комитета сообщили рабочей делегации, что следственные действия ведутся, и больше пока они сказать не могут. Глава района посоветовал рабочим бороться за свои права...

Рабочие послушались главу района и сейчас они направляются в Москву, где надеются оказаться примерно через 2 часа, о чем и сообщили по телефону главному редактору ФОРУМа.мск.

Борьба за права рабочих начнется возле приемной президента РФ, куда можно прийти и поддержать трудящихся.

Потом она продолжится в приемных банков - либо в Тверском отделении полиции, известным своим гостеприимством множеству столичных активистов.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В лад написал 12.10.2017 13:18
Едут на лифте ?
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