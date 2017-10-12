Обличённый видеозаписью вручения ему взятки, министр У. изучает опыт Йозефа К.

На заседании Замоскворецкого районного суда Москвы по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева показали видеозапись, на которой, по версии следствия, глава "Роснефти" Игорь Сечин передает обвиняемому взятку, передает телеканал "Дождь".

На видео видно, как Сечин лично ждет Улюкаева у гаража офиса "Роснефти" в Москве. После того как министр приезжает, Сечин отдает распоряжение приготовить чай.

Рядом с гаражом все это время стоит сумка. Улюкаев берет ее сразу после того, как приезжает. Предположительно, именно в ней находится взятка в размере двух миллионов долларов. Вся видеозапись длится 12 минут 25 секунд.

РИА "Новости" отмечает, что сумка стояла под навесом у елки позади гаража, куда был припаркован автомобиль экс-министра. "Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объем, вот", - сказал Сечин Улюкаеву и затем обратил его внимание на сумку. Улюкаев взял объемную, увесистую сумку в руки и понес ее за гараж, поскольку ворота гаража к тому моменту уже были закрыты.

По данным РБК, также на заседании было показано еще одно видео, на котором видно гаражный бокс возле офиса "Роснефти", где разговаривали Сечин и Улюкаев. Переговоры на видео практически не слышны, на прощание Сечин сказал: "Спасибо тебе большое. До свидания". После этого из бокса выехал BMW, из которого вышли мужчины в костюмах и увели Улюкаева. Обе видеозаписи были сделаны 14 ноября 2016 года - в день задержания Улюкаева, отмечает издание.

Также на суде прослушали аудиозапись телефонного разговора Сечина и Улюкаева, во время которого они договариваются о встрече в офисе "Роснефти" на 17:00 14 ноября 2016 года.

Ранее записи разговоров Улюкаева и Сечина в тот день уже демонстрировались в суде в виде стенограмм. Однако защита бывшего министра выразила недовольство качеством расшифровки. Адвокаты Улюкаева предоставили альтернативную экспертизу АНО СОДЭКС, эксперты которого заявили, что в телефонном разговоре Сечина и Улюкаева не было произнесено слово "Гоа", а его якобы домыслили.

Упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку, поясняет РБК.

Улюкаев перешел от чтения Чехова и Платона к Кафке

Перед началом заседания Улюкаев, находящийся под домашним арестом, вопреки запрету (по условиям домашнего ареста) снова кратко пообщался со СМИ. Он, в частности, сообщил, что закончил читать Антона Чехова и Платона и перешел к произведениям Франца Кафки. "Сейчас читаю Кафку, "Процесс", - сказал экс-министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что и сам пишет, но прозу или поэзию - не уточнил.

Отметим, что роман Кафки начинается со строчки: "Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест".

В августе Улюкаев говорил, что читает Чехова, и пояснил свой выбор тем, что писатель - "великий русский, а я, к сожалению, мало читал в последнее время".

Напомним, Улюкаев обвиняется в вымогательстве двух миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительный отзыв Минэкономразвития на сделку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Сам он своей вины не признает и утверждает, что сотрудники ФСБ совершили в отношении него провокацию взятки, организованную на основании заведомо ложного доноса Сечина и занимавшего тогда пост начальника службы безопасности "Роснефти" генерала ФСБ Олега Феоктистова.

От редакции: Кстати, то что силовигархия поспешно сменила Феоктистова - так сказать, дала большое выходное пособие, говорит о том, что демонстрируемая публике "сделка" на самом деле есть нечто постыдное, чего и ФСБ, и Роснефть стесняются и вскоре хотели бы забыть. А давайте подойдём к ней с другой стороны: почему это не суд, а какое-то министерство решает, владеть ли мультимиллиардеру Сечину новыми запасами нефти? Что, разве АФК "Система" не пыталась обнародовать свои "байбэки" в суде точно так же, как сейчас была показана видеозапись вручения взятки? Или "провокации взятки" по версии Улюкаева...

Ведь по сути именно в этом эпизоде взаимодействия двух государственных структур (ведь роснефть пока имеет контрольный пакет акций государства - пока, подчеркну! ведь дело идёт к полной её распродаже) показана не вина или алчность Улюкаева - а, наоборот, продемонстрирован весь механизм классового, так сказать, сотрудничества. Что, разве этот эпизод как-то повлият на рйедерский захват Башнефти Роснефтью? Нет - наоборот, Роснефть умудрилась поверх министерств (которым, по идее, и надо в первую голову решать, что делать со всенародной нефтью) продемонстрировать, какая она рачительная хозяйка, вот очередной куш на многомиллионные "зарплаты" своим менеджеребцам отхватила, а ей под ногами мешался министрик-либерал, который и взятку-то просит мелкую какую-то!

Вот где суть данного Процесса - судить Улюкаева не за взятку надо, а за помощь всего его министерства в явном рейдерстве, в аннексии, аналогичной "делу ЮКОСа", в результате которого и родилась "государствообразующая" Роснефть в её нынешнем виде. Если бы министерство без взятки позволило бы Роснефти сожрать Башнефть - что, это было бы лучше? Вот над всем этим, пока дымовая завеса взяток застит глаза фрагментарному общественному сознанию - и надо размышлять! Вот это - суть процесса, наглая приватизация силовигархией всенародной нефти, продолжающаяся не в "лихих девяностых", а сейчас, при помощи всё тех же либерал-министров и целых министерств.

Д.Ч.

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