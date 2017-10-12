Собянин взялся за Вильяма нашего Шекспира Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника знаменитому английскому писателю Уильяму Шекспиру. Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства столицы. Согласно распоряжению, монумент будет установлен рядом с музеем «Старый английский двор». Планируется, что памятник Шекспиру появится там до 31 декабря 2019 года. - Мне вот интересно, памятник Шекспиру, который, как известно, в Москве побывать так и не удосужился, вызовет ли столь же бурные споры, как памятник Калашникову? - задался вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сразу вспоминается анекдот про колхоз имени Лопе де Веги... Почему Шекспир? Почему в Москве? Ну разве что от того, что именно Шекспир в переводах восемнадцатого и первой половины девятнадцатого века безбожно уродовался именно в Москве... А Александр II счел неуместным "учреждать юбилейное торжество в память рождения иноземца, хотя и великого поэта, при непосредственном участии и как бы по вызову правительства". А вот Собянин царя-освободителя поправил...



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