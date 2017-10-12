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Московский листок

Собянин взялся за Вильяма нашего Шекспира

Опубликовано 12.10.2017 в разделе комментариев 1

Собянин взялся за Вильяма нашего Шекспира

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника знаменитому английскому писателю Уильяму Шекспиру.

Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства столицы. Согласно распоряжению, монумент будет установлен рядом с музеем «Старый английский двор».

Планируется, что памятник Шекспиру появится там до 31 декабря 2019 года.

- Мне вот интересно, памятник Шекспиру, который, как известно, в Москве побывать так и не удосужился, вызовет ли столь же бурные споры, как памятник Калашникову? - задался вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сразу вспоминается анекдот про колхоз имени Лопе де Веги... Почему Шекспир? Почему в Москве? Ну разве что от того, что именно Шекспир в переводах восемнадцатого и первой половины девятнадцатого века безбожно уродовался именно в Москве... А Александр II счел неуместным "учреждать юбилейное торжество в память рождения иноземца, хотя и великого поэта, при непосредственном участии и как бы по вызову правительства". А вот Собянин царя-освободителя поправил...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
И как это будет выглядеть? написал 12.10.2017 14:11
Собянин на одной коленке , грустно вопрошающий пустые глазницы бедного Ерика - быть или не быть ? Или достаточно одого Ерика? В бронзе , али в мраморе? Размер какой? Работы Церытели али как?
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