Сверхприбыльный строительный бизнес реноватор-Собянин освободил от налога на прибыль

По данным здания, изначально проект поправок, разработанный депутатом Госдумы от Москвы Николаем Гончаром, предполагал полное освобождение Фонда реновации от налога на прибыль и НДС, а граждан – от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении, продаже квартир или получении денежной компенсации.
По данным издания, в одобренном документе предусматривается возможность отнесения к расходам при исчислении налога на прибыль всех затрат фонда по программе реновации. Таким образом, расходы фонда на снос и строительство домов не будут включены в налогооблагаемую базу.
Что касается налога на прибыль, то у фонда практически не может возникать необходимости в его начислении вплоть до завершения программы, говорится в статье.
Напомним, что Фонд будет выступать в качестве единого заказчика-оператора всех мероприятий программы реновации. Фонд реновации создан в начале августа постановлением правительства Москвы. Попечительский совет фонда возглавил мэр города Сергей Собянин, а совет по управлению — его заместитель по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Также в него вошли депутаты, представители общественных палат, надзорных органов и министерства строительства России.
Формирование структуры столичного Фонда реновации завершится до конца этого года. Его руководителем назначен Анатолий Константинов.
По программе реновации планируется снести 5 177 домов устаревшего жилфонда общей площадью около 16 млн кв.м (более 350 тыс. квартир). Программа коснется около 1 млн москвичей, реализовать ее планируется до 2032 года.
Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:
- Собственно, вот она, собянинская прохиндиада, и обнаружила себя уже на следующем этапе. Без налога на прибыль, в льготном режиме - старый друг всех режимов, томич Гончар тут, как говорится, борозды не испортит. Что такое строительство в Москве без налога на прибыль, если даже с налогом она сверхприбыльна? Это уже не золотое, это алмазное дно для застройщика - ведь, напомню, в брошурках о реновации, которые распространяли МФЦ "Мои документы", было чётко прописано, что средств на строительство новых домов, которые выделило государство - недостаточно, и если дом решил идти под снос, он должен быть готов к этапу "поиска инвестора". А инвестор - это тот самый, разожравшийся при Лужкове строительный бизнес, который в виду его "социальной значимости" теперь и от налога освободили. Это ж Клондайк просто! Воистину Собянин круче Лужкова обогатит и без того утопающие в сверхприбылях строительные корпорации - Дон-строй, "ПИК", батуринскую "Интеку" и хищничков поменьше. Хирел строительный бизнес из-за кризиса - но Путин великий и этим буржуям путь озарил реновацией. Ну, вы поняли, ДЛЯ КОГО затевалась реновация - надеюсь, поняли это и те, кто попискивал о заботливости мэрии, о "малых сих", которые в хрущобах свой век утеснённо проживают...
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Ну вот и обозначились масштабы реновации - в 5 раз меньше брежневских
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Николай Ермолаев написал 12.10.2017 14:02
Обман в самом начале (и даже до начала), но сколько еще людей обманут и задушат (и в переносном, и в прямом смысле слова)собянинские "черные риэлторы"?