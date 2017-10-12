Оштрафованные после сообщения Путину о коррупции пенсионерки заманили Бастрыкина в Томск

Александр Бастрыкин поручил проверить информацию, поступившую от пенсионерок из Томска, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Женщины на личном приеме Бастрыкиным граждан в Москве, который глава ведомства провел в среду, 11 октября, рассказали, что в июне они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, где рассказали о коррупции в правоохранительных органах региона. Пенсионерок по итогам их акции оштрафовали, и теперь они требуют справедливости.

Как писала пресса, в день прямой линии Путина, 15 июня, 11 томских пенсионерок и два пенсионера записали 40-секундный видеоролик, в котором сообщили президенту, что "город погряз в коррупции, оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, Следственный комитет". Местные жители попросили главу государства прислать комиссию и помочь в борьбе с коррупцией. Текст обращения активисты прикрепили к воздушным шарам, которые запустили в небо.

После этого некоторые участницы акции были задержаны, им предъявили обвинения по статье 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Галину Шергину, признанную организатором акции, суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, Елену Сосулину, Екатерину Гаврилину и Римму Круць - на пять тысяч рублей.

По словам Петренко, Бастрыкин в среду ехал на прием граждан, когда у подъезда здания СК в Техническом переулке его встретила группа томских пенсионерок. Этот эпизод был записан на видео и выложен в Сети. На ролике запечатлено, как глава ведомства вышел из своего служебного автомобиля, выслушал протестующих и пообещал принять их.

"Женщины попросили их принять, несмотря на то, что записаны на прием они не были. Председатель СК России принял и выслушал женщин, которые жаловались на то, что были задержаны летом текущего года после публичного обращения к главе государства с просьбой разобраться с коррупцией в правоохранительных органах их региона", - отчиталась о встрече с пенсионерками Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил своим подчиненным "проанализировать доводы обратившихся относительно коррупции и принять все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством", подытожила представитель СК.

Как сообщила изданию ТВ2 в четверг одна из участниц встречи с Бастрыкиным Галина Шергина, глава Следственного комитета пообещал пенсионеркам, что лично прилетит в Томск уже этой осенью, чтобы разобраться с ситуацией.

"Александр Иванович сказал, что у него запланирована поездка на Дальний Восток. Но мы уговорили его немного подкорректировать планы и по пути заехать в Томск на день или два, чтобы разобраться с нашими местными коррупционерами", - рассказала Шергина.

Отметим, что работать борцам с коррупцией в Томске - предстоит много. Управление по Федеральной антимонопольной службе по Томской области признало нарушения закона «О защите конкуренции» при проведении электронных аукционов на выполнение работ по ремонту дорог Томска и возбудила дело против заказчика, — сообщает «Трансперенси Интернешнл – Россия». — В апреле 2017 года управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации города Томска заказало работы по ремонту улично-дорожной сети города на 326 млн. рублей, не указав количество дорог, которые следует отремонтировать. Мы посчитали, что это свидетельствует об ограничении конкуренции и обратились в ФАС. Дело будет рассматриваться в октябре 2017 года

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