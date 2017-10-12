Дон-строй, воодушевившись "скидкой по реновации", доламывает ДК Серафимовича на Тишинке

Ордера на снос у "Дон-строя" по-прежнему нет. Есть иезуитское решение Департамента культурного наследия, отказавшегося поставить ДК на охрану (то есть Департамент не выполнил именно своей конкретной работы, за что финансирует его московский бюджет - он не провёл экспертизу и не установил очевидного, что это памятник конструктивизма), но рекомендовавшего сохранить здание, так как оно имеет ценность для жителей. Заявление на сайте департамента.
Если есть возможность подъехать сейчас, приезжайте.
Адрес: Средний Тишинский пер. д. 5-7.
Новость по теме:
Сверхприбыльный строительный бизнес реноватор-Собянин освободил от налога на прибыль
|
|
gm написал 12.10.2017 15:26