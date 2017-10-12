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Московский листок

Дон-строй, воодушевившись "скидкой по реновации", доламывает ДК Серафимовича на Тишинке

Опубликовано 12.10.2017 автором Елена Ткач в разделе комментариев 1

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Дон-строй, воодушевившись "скидкой по реновации", доламывает ДК Серафимовича на Тишинке

Ордера на снос у "Дон-строя" по-прежнему нет. Есть иезуитское решение Департамента культурного наследия, отказавшегося поставить ДК на охрану (то есть Департамент не выполнил именно своей конкретной работы, за что финансирует его московский бюджет - он не провёл экспертизу и не установил очевидного, что это памятник конструктивизма), но рекомендовавшего сохранить здание, так как оно имеет ценность для жителей. Заявление на сайте департамента.

Если есть возможность подъехать сейчас, приезжайте.

Адрес: Средний Тишинский пер. д. 5-7.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
gm написал 12.10.2017 15:26
Москвичам (истинным) пора писать свою Белую книгу, и объединяться с Питером, чтобы устроить затем "культурный Нюрнберг". Крысятники пожирают Москву, и некому их остановить. А ведь они не могут не жрать, и после дожирания всего московского наверняка имеют виды на что-то еще.
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