Дон-строй, воодушевившись "скидкой по реновации", доламывает ДК Серафимовича на Тишинке

Ордера на снос у "Дон-строя" по-прежнему нет. Есть иезуитское решение Департамента культурного наследия, отказавшегося поставить ДК на охрану (то есть Департамент не выполнил именно своей конкретной работы, за что финансирует его московский бюджет - он не провёл экспертизу и не установил очевидного, что это памятник конструктивизма), но рекомендовавшего сохранить здание, так как оно имеет ценность для жителей. Заявление на сайте департамента.

Если есть возможность подъехать сейчас, приезжайте.

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