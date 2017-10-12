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Московский листок

США покидают ЮНЕСКО за излишний и невыгодный гуманизм

Опубликовано 12.10.2017 в разделе комментариев 0

сша кризис юнеско
США покидают ЮНЕСКО за излишний и невыгодный гуманизм

США уведомил ЮНЕСКО - Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры - о выходе из его состава, сообщается на сайте Госдепартамента. Госдепартамент объяснил это задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью". 

В сообщении говорится, что до 31 декабря 2018 года США планируют оставаться в составе ЮНЕСКО, а в дальнейшем намерены получить статус наблюдателя. 

Задолженность американцев превысила 500 миллионов долларов. В случае выхода из агентства они смогут не платить. 

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление по поводу решения Вашингтона, о котором ее уведомил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщается в ее Twitter. 

О планах США выйти из ЮНЕСКО сообщило американское издание Foreign Policy, источники которого, однако, сказали, что об этом будет объявлено на следующей неделе после выборов нового генерального директора ЮНЕСКО, добавив, что США хотят остаться в агентстве как государство-наблюдатель. 

Выход связывался с двумя обстоятельствами - стремлением к экономии финансовых средств и желанием выразить таким образом протест против принятия в ЮНЕСКО "антиизраильских" резолюций. 

Под антиизраильской предвзятостью подразумевалось, что в проектах резолюций ЮНЕСКО для святынь в Старом городе Иерусалима использованы только мусульманские названия, а связь с этими местами еврейского народа игнорируется. 

Кроме того, 26 октября 2016 года члены Совета по всемирному наследию ЮНЕСКО проголосовали за резолюцию, согласно которой израильская "оккупация" иерусалимского Старого города грозит ему уничтожением. Из-за принятой в мае 2017 года ЮНЕСКО резолюции, отрицающей суверенитет Израиля над Иерусалимом, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о решении сократить финансирование Организации Объединенных Наций. 

7 июля 2017 года ЮНЕСКО провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение. 

Вопрос о выходе был поднят госсекретарем Рексом Тиллерсоном и обсуждался несколько недель назад в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке, в том числе на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 

Агентство Reuters подтвердило сообщение со ссылкой на дипломатические источники, которые уточнили, что намерение выйти - "пока не официальное, но соответствует действительности". 

В 1984 году во время холодной войны президент США Рональд Рейган инициировал выход США из ЮНЕСКО, считая эту организацию идеологическим союзником СССР. В 2002 году при президенте Джордже Буше - младшем страна вновь присоединились к агентству. 

В 2011 году при Бараке Обаме США сократили финансирование организации на 80 миллионов долларов в год (22% совокупного бюджета ЮНЕСКО) после того, как в состав агентства была принята Палестина, не признаваемая государством в Вашингтоне.

От редакции: Это вообще, конечно, подход прелестный: выгоден тебе "гуманизм" организации, работает он на твою внешнюю политику, тогда в ЮНЕСКО можно и состоять, а вот как только гуманизм выходит из-под контроля - всё, ариведерчи! "Американский прагматизм" - была такая книга советского агитпропа, которую мало кто читал, а зря... Тут, по-моему, как и в случае с выходом из Парижского соглашения по климату - США в трамповском издании вполне ясно излагают не просто государственный, а классовый взгляд на всю планету и её человеконаселение с его культурой.

Невыгодно это капиталу, централизованному в США - так и идите вы "к чёрту с вашей любовью", как писал А.Н.Толстой в "Хождении по мукам"... Никаких принципов, никакой внекапиталистической мотивации - только выгода, а уже за ней - культура, гуманитарные проблемы и прочая галиматья. Вот такой "трампнаш" случился - в Кремле надо выпить за это, ведь ослабление ЮНЕСКО может и им помочь, нашим неоимперцам от силовигархии - ЮНЕСКО защищает мавзолей Ленина, например, а теперь - ещё бабушка на двое сказала. Может, там Николаю Вторыю памятник поставить?

Д.Ч. 



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