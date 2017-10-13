Северная Корея признала Крым российским

Северная Корея признала, что полуостров Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, говорится в сообщении посольства России в КНДР.

"Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В сообщении также отмечается, что власти КНДР "официально обозначили свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходят из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации". "Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее стало известно, что северокорейское издательство «Научная энциклопедия» выпустило новый политический атлас мира, в котором Крым окрашен в российские цвета.