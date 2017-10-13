США вышли из ЮНЕСКО вместе с Израилем

США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации. По сообщению госдепартамента, это решение отражает обеспокоенность США растущей задолженностью по членским взносам в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы и продолжающейся антиизраильской предвзятостью организации. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также распорядился готовить выход страны из состава ЮНЕСКО параллельно с США.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Организация была создана 16 ноября 1945 года, и её штаб-квартира располагается в Париже, во Франции. В настоящее время в организации насчитывается 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

В ноябре 2011 года, после принятия в члены организации Палестинской администрации в качестве Государства Палестина, не являющегося членом ООН, это решение было подвергнуто резкой критике в США, Канаде, Израиле, Австралии и Польше, которые приостановили своё финансирование ЮНЕСКО.

- ЮНЕСКО составляют почти двести государств с одинаковым правом голоса, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - и обвинить подавляющее большинство государств человечества в антисемитизме - это довольно оригинально. И что поделать, если арабских государств много, мусульманских еще больше, а еврейское - одно? Да, Палестину в ЮНЕСКО считают государством, а в Израиле - террористической организацией. Разница подходов очевидная. Но ведь палестинцы и правда имеют право на самоопределение, даже если кто-то считает, что "нет такого народа". Как нет карабахцев, поэтому Карабах надо вернуть Азербайджану, нет крымчан, поэтому Крым надо вернуть Украине, нет турок-киприотов, поэтому нет и Турецкой республики Северного Кипра... Кончается это обычно поножовщиной. Но когда начинают разрушаться основы, а ЮНЕСКО это одна из основ послевоенного мироустройства, поножовщина из локальной рискует перерасти в глобальную. Так уже было перед Второй мировой войной - сначала распалась Лига наций, а потом нации стали уничтожать друг друга. Америка Трампа, кажется, перестала бояться мировой войны. Поэтому смело покушается на основы. Россия методично выходит из европейских институтов. НАТО продвигается на восток. Исламское государство, насчитывающее всего 9 тысяч бойцов, успешно противостоит всемирной коалиции. КНДР продолжает ядерную программу. ООН еще держится, но вот-вот его реформирование тоже приведет к цепной реакции выходов из организации... Действительно, мировая война является единственным способом разрешения мировых межимпериалистических противоречий. Погибнут не все, в конце-то концов...