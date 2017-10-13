После «выборов» власть будет тратить деньги совсем на другое. Как увеличить расходы и на ВПК, и на науку, и на образование, и на медицину сразу?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Пушек вместо масла не будет!
После «выборов» власть будет тратить деньги совсем на другое. Как увеличить расходы и на ВПК, и на науку, и на образование, и на медицину сразу?
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Voila написал 13.10.2017 01:30
Дмитрий г Запорожье. написал 13.10.2017 00:31