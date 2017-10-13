Власть в ДНР вырождается в организованный рэкет

Москва, фактически превратив ДНР в свое марионеточное образование (правда, ею самой так и не признанное) посадило на воеводство в ней вчерашнего ахметовского титушку, Захарченко. В итоге породило такое криминальное гетто, которое для всей Украины выступает как пугало и как мощное оружие для работы бандеровской пропаганды. Мол, не жалуйтесь на тяжесть жизни, посмотрите на Донбасс, куда Москва принесла "щастье".

"Щастя" теперь в том, что власть с лицом Захарченко порождает государственный рэкет. Чем больше Миндох (Министерство доходов ДНР) наложит штрафов на предприятия и предпринимателей - тем больше ему достанется (30% от выколоченного). То есть, принцип, как в инквизиции, где доносчики получали часть имущества обвиненных в ереси.

Что это означает для ДНР, где экономика сжалась до 30% от 2013 года и где люди вынуждены выживать, влача полуголодное существование? Да только дальнейшее падение экономики и мор для предприятий. Ибо штрафы подчас превышают годовые доходы предпринимателей, с трудом поддерживающих какую-то деятельность на территории этого де-факто антирусского гетто. (По факту, повторяю, ибо творящееся разрушает идею русского национального единства и отвращает от всего руссского). Нам плевать на дифирамбы Прилепина в адрес Захарченко. Мы смотрим на дела.



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"...Данное распоряжение вызвало беспрецедентный общественный резонанс.



Как заявила DNR LIVE зампред Комитета НС по бюджету, финансам и экономической политике, депутат НС фракции «Свободный Донбасс» Екатерина Губарева, с момента публикации документа ее буквально засыпали обращениями. В связи с этим парламентарий направила Главе ДНР депутатское обращение..."

далее -

http://dnr-live.ru/bolshe-shtrafov-bolshe-premiya-mindohu-uvelichili-finansirovanie/



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"После публикации данного распоряжения мне поступило множество обращений от жителей и предпринимателей Республики с вопросами, которые я, как заместитель председателя Комитета Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике, считаю необходимым передать Вам:



- в чем состоит необходимость дополнительного финансирования органов доходов и сборов?



- почему органам доходов и сборов повышается финансирование на 30% от всех штрафов в то время, как пенсионерам, получающим минимальную пенсию, приходится выживать на 2600 рублей (2730 после повышения всего на 5%)?



- неужели в Республике нет других социальных проблем, которые требуют более безотлагательного решения и увеличения финансирования: восстановление жилых домов, разрушенных в ходе боевых действий; восстановление объектов инфраструктуры; восстановление и запуск разрушенных предприятий; повышение пенсий и зарплат, а также других социальных выплат; создание новых рабочих мест; снижение налоговой нагрузки и т.д.?



- население Республики хорошо осведомлено, что даже минимальная заработная плата в органах доходов и сборов составляет не менее 15000-16000 рублей, в то время как официальная средняя заработная плата по ДНР около 9500 рублей, а по неофициальным данным и того меньше. Не рациональнее ли было бы увеличить заработную плату в бюджетной сфере и/или снизить налоговую нагрузку на частные предприятия, чтобы они имели возможность повышать заработную плату?



Это далеко не все вопросы, возникающие в связи с Вашим решением увеличить финансирование органам доходов и сборов.



Помимо населения Республики, непонимание возникло и у представителей бизнеса. В условиях непрекращающихся военных действий и экономической блокады со стороны Украины ведение бизнеса в ДНР и так связано с рядом дополнительных трудностей. Помимо этого, с самого начала функционирования собственной налоговой системы ДНР, предприниматели жалуются на слишком высокую налоговую нагрузку, а также большое количество налоговых проверок.



Хочу отметить, что мной неоднократно направлялись обращения в Министерство доходов и сборов относительно пересмотра уровня налоговой нагрузки на малый бизнес и сельхозпроизводителей. Однако все они были проигнорированы.



Представители бизнеса считают, что решение о дополнительном финансировании органов доходов и сборов приведет к еще большему количеству проверок и прессингу со стороны налоговиков..."

полный текст -

http://www.odsd.ru/novosti/mneniya/ekaterina-gubareva-pochemu-pensioneram-5-ministerstvu-dokhodov-i-sborov-30/



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Максим Калашников: увы, управители ДНР лишь доводят до абсурда то, что происходит в РФ. Не прирастить, не дать людям развернуться и что-то построить, не бороться с нищетой граждан, а отнять и поделить. Найти все, что еще как-то шевелиться - и разорить, разграбить. Силовики становятся проблемой для экономики в самой РФ, а уж в Донбассе это дошло до апофеоза.

Да, такое будущее может ждать и РФ... В 2018-м и дальше...

От редакции: По большому счету, нет ничего удивительного. Нет никакого "русского единства" (еврейского, армянского, украинского) вне социально-экономической ситуации. Нет никакого "русского капитализма", который хороший в противопоставлении с нерусским, нехорошим.

В ДНР и ЛНР кремлем была выбрана порочная идеологическая стратегия построения "русского мира" на основе самого дикого, самого оголтелого капитализма - вместо единственно возможной в условиях Донбасса модели построения экономики с высоким уровнем обобществления средств производства, с высокой степенью участия трудовых коллективов в управлении производством и распределении прибыли. По другому ничего получиться и не могло - прибыльность донбасских предприятий в нынешних условиях так невысока, что для кормления олигархов ее просто не хватает, и производство начинает пожирать само себя.

Но "маемо шо маемо" - в управление завели бандюганов, которые только и смогли построить, что бандитское государство. А бандитское государство по определению - феодальное. При феодализме может существовать крупное фабричное производство, но на правах изгоя, как кормовая база "бухих баронов". Вот они и делают, что могут - облагают свою кормовую базу поборами сверх всякой меры, потому что меры не знают. Система старая - на ней еще князь Игорь-старый погорел в конфликте с древлянами, примерно в тех местах, кстати...

А.Б.