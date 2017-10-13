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Московский листок

Чиновники Роскомнадзора попались на махинациях с зарплатами

Опубликовано 13.10.2017 в разделе комментариев 1

Чиновники Роскомнадзора попались на махинациях с зарплатами

Следственный комитет проверяет всех высокопоставленных сотрудников центрального аппарата Роскомнадзора на причастность к зарплатным махинациям, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудники ФСБ в течение полугода сотрудники прослушивали телефонные переговоры и изучали движение средств по счетам чиновников, проводя даже выемки информации из банкоматов, которыми они пользовались. В итоге собранные материалы были направлены в следственное управление СКР по Южному округу Москвы, к территориальной подследственности которого относится ФГУП ГРЧЦ. УСКР возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных руководителей.

В конце прошлой недели фигурантами дела стали гендиректор подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» Анастасия Звягинцева, сотрудник Роскомнадзора — начальник правового управления Борис Едидин, глава аппарата Александр Весельчаков и пресс-секретарь Вадим Ампелонский. Звягинцеву отпустили под подписку о невыезде, остальных отправили под домашний арест.

По данным следствия, гендиректор ФГУПа Звягинцева трудоустраивала на предприятие так называемые мертвые души, на карточки которых в Сбербанке потом начислялись зарплаты. Таким образом с 2012 года фигуранты дела похитили порядка 20 млн руб. Сама Звягинцева утверждает, что схема работала не ради хищения, а для поддержки «ценных» сотрудников ведомства.

Отмечается, что при приеме на работу Ампелонскому предложили зарплату как от Роскомнадзора, так и от ФГУПа одновременно. Едидин, пришедший в ведомство из администрации президента, не так давно получил вторую карточку, ранее «отбив» иски на несколько сотен миллионов рублей. Таким образом, его доход предположительно вырос с 70 000 руб. в месяц до 120 000-150 000 руб. По словам обвиняемых, они не знали, что доход за ответственную и ненормированную работу мог иметь незаконное происхождение. Обвинения в хищении они отрицают. Доход Звягинцевой в 2016 г. составил более 13 млн руб.

По словам собеседников издания, при приеме на работу Вадиму Ампелонскому предложили зарплату сразу и от Роскомнадзора, и от ФГУПа. Борис Едидин, пришедший в Роскомнадзор из администрации президента, на новом месте работы «отбил» иски на несколько сотен миллионов рублей, якобы получил вторую карточку не так давно. Появилась она у юриста после того, как он получил предложения вернуться в администрацию или пойти на работу в крупную коммерческую структуру. В итоге специалиста, получавшего 70 тыс. руб. в месяц, удержали в организации благодаря доплатам, которые составляли от 50 тыс. до 80 тыс. руб. При этом обвиняемые утверждают, что и предположить не могли, что эти доплаты могли иметь незаконное происхождение. Какую бы то ни было причастность к хищениям они отрицают. Доход той же Анастасии Звягинцевой в 2016 году составил более 13 млн рублей. От зарплатных схем, утверждают защитники, она не получила ни копейки.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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вот шо
таки интересно - написал 13.10.2017 10:30
контора располагается в двух шагах от "Института русского реалистического искусства"
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